Addio alla Stella di Natale, quest’anno le piante di tendenza sono altre quattro

Quest’anno cambiamo un pochino e scegliamo qualcosa di completamente diverso. Ecco come mettere nelle nostre case a Natale. Le piante che tu stupiranno.

Al Natale manca meno di un mese e fervono i preparativi per affrontarlo al meglio. C’è chi ha già la lista della spesa per la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale. Altri hanno iniziato a comprare e sistemare le decorazioni per casa. In moltissimi, solitamente, acquistano la Stella di Natale.

Ma noi oggi ti vogliamo indicare quali piante stanno andando per la maggiore al posto di quella che tutti hanno sempre in casa. Ci potremmo distinguere da tutti. Ti abbiamo incuriosito vero? Scopriamo di quali si tratta.

Basta con le Stelle di Natale, scegli una di loro

Sappiamo molto bene che avere una casa curata è bello ma nel periodo delle feste natalizie diventa un vero e propio lavoro! Addobbiamo i vari angoli e poi non possono mancare le Stelle di Natale. Una pianta molto difficile del quale prendersi cura. I suoi colori sono il rosso ed il verde delle foglie, ma in alcuni casi possiami trovarla anche bianca o rosa.

Ha dei fiori bellissimi. E’ una pianta che viene da lontano ovvero dal Messico e qui da noi ha qualche difficolta per durare nel tempo. Ma quest’anno cambia! In moltissimi, infatti, non stanno puntando su di lei ma su altre piante. Così facendo possiamo dare un tocco di personalità, ovviamente giocheremo sempre con i colori rosso e verde ma in altro modo.

La prima pianta che ti consigliamo è l’Anthurium. Il suo fiore è rosso e a forma di cuore, mentre le foglie sono di un bel verde vivo. Come per la Stella di Natale, quelle rosse sono le foglie che si chiamano spata. Attenzione ad ingerirlo perché può essere velenoso in grandi quantità.

Passiamo alla seconda proposta. La Skimmia. Una piante che ha delle bacche rosse in inverno e si trasformano in fiorellini d’estate. E’ una piante che resiste bene anche in inverno perché può arrivare anche a meno cinque gradi! La terza proposta è la Nertera. Una pianta con grandi foglie verdi e bacche arancioni.

Si coltiva senza troppa fatica e possiamo utilizzarla anche come centro tavola diverso dal solito! Tra le piante grasse vi proponiamo la Echeveria, una pianta succulenta con le foglie rosse che lo diventano solamente se esposte al sole. Ultima pianta bellissima il Cactus di Natale o Zygocactus.

Le sue foglie sono verdi e produce dei grandi fiori rossi. Ma come possiamo avere cura di loro? Alcune di quelle che vi abbiamo indicato non hanno problemi in inverno, altre sono tropicali. E’ molto importante conoscere le caratteristiche della pianta che scegliamo per prenderci cura di lei al meglio.

Ricordiamoci poi che se abbiamo una Stella di Natale è soggetta ad afidi e cocciniglia, quindi teniamo in casa un insetticida da mettere una volta al mese. Come hai visto ci sono delle bellissime alternative alla piante che tutti hanno nelle loro abitazioni, é giunto il momento di cambiare!