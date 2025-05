Come fare se il cellulare finisce in acqua a mare: non devi buttarlo, ecco 3 modi per rianimarlo

È capitato a tutti almeno una volta nella vita: il cellulare che finisce in acqua e finisce danneggiato. A me è caduto più volte nel lavandino, e una persino al mare. D’altronde, potrebbe capitarci di scrollare notifiche in acqua e perdere la presa del cellulare… non è così strano, tutt’altro! Ma come fare se il cellulare finisce in acqua? In molti si arrendono subito e decidono di buttarlo, ma è la scelta sbagliata. Adesso ti svelo che cosa dovresti fare invece.

L’incubo di ogni possessore di smartphone si materializza in un attimo: una distrazione, una scivolata dal pontile, e il cellulare finisce in acqua di mare. Il panico è comprensibile, ma… non preoccuparti! Non tutto è perduto, non ancora quanto meno!

Certo, l’acqua salata è molto dannosa per le componenti elettroniche, più di quella dolce. Ma esistono dei rimedi che puoi applicare per cercare di “rianimare” il tuo cellulare e di evitare di doverne comprare uno nuovo. Sei pronto a scoprire di quali si tratta?

Non buttare il cellulare caduto in acqua, ma prova a fare così: 3 modi per “rianimarlo”

Prima di tutto, NON provare ad accendere il telefono quando è caduto in acqua. Davvero, non farlo. È il modo per azzerare tutte le tue possibilità di “rianimare” il cellulare. Tieni il cellulare spento, o spegnilo, e soprattutto non caricarlo.

Potrà sembrare strano, ma il secondo passo è lavare delicatamente la scheda del telefono con acqua dolce. Lo scopo è rimuovere il sale residuo che può continuare a corrodere i circuiti anche dopo che l’acqua si è asciugata. Usa acqua distillata se possibile. Fai lo stesso anche col resto del cellulare, dopo aver tolto la batteria, aiutandoti con un piccolo panno in microfibra. Dopo il risciacquo, tampona con delicatezza il dispositivo usando carta assorbente o un panno in microfibra. Non strofinare, sii molto molto delicato se vuoi davvero salvare il tuo telefono.

Una leggenda molto diffusa è quella del riso: si dice che lasciar riposare il telefono in un sacchetto di riso per 24-48 ore lo asciughi completamente. In realtà, il riso ha un potere assorbente limitato. Molto più efficace è l’uso di sali essiccanti (come quelli trovati nelle bustine di gel di silice). Puoi acquistarli online o trovarli in confezioni di scarpe o dispositivi elettronici. Come fare? Prendi il telefono e rimuovi la SIM e la batteria, quindi lascia il tutto in un contenitore pregno di gel di silice, che è quello che spesso trovi anche nelle confezioni delle scarpe. Lascialo riposare per 48-72 ore e infine recupera il tuo cellulare. Non farti venire in mente di provare ad asciugare il cellulare con il phon, ci vogliono tempo e pazienza.

Alla fine, dopo aver eseguito questo procedimento correttamente ed aver evitato grossolani errori, potrai avere nuovamente accesso al tuo telefono. Mi raccomando, ci vuole poco per evitare un enorme spreco di soldi!