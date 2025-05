Addio Temptation Island, chiuso il resort in Sardegna: i telespettatori nel panico

Dopo anni di Temptation Island, sta per arrivare un enorme cambiamento che stravolgerà le carte in tavola: i telespettatori, però, non sono per niente d’accordo.

Manca sempre di meno all’estate, e per molti questo vuol dire soltanto una cosa: Temptation Island. Questo è il periodo, infatti, in cui diverse coppie partono per la Sardegna e mettono alla prova il loro amore, mentre sono divisi in due villaggi diversi e sono tentati, per tre lunghe settimane, da tentatori e tentatrici. Alcune riescono a superare questa prova, altre invece si ritrovano a lasciare la trasmissione separati.

Per i telespettatori è un momento che attendono tutto l’anno, infatti quando tempo fa ci fu una pausa e per una stagione non andò in onda, le polemiche non mancarono. Dalla stagione successiva, però, tornò davvero in grande stile, attirando a sé numerosi telespettatori, compresi quelli che magari negli ultimi anni avevano smesso di guardare il programma perché cominciavano a ritenerlo troppo ripetitivo e noioso. Questa pausa potrebbe esserci pure quest’anno? Le ultime notizie hanno gettato nello sconforto i numerosi fan di Temptation Island.

Temptation Island: arriva un importante cambiamento per il programma

Quando all’inizio dell’estate ha inizio questo programma e vediamo quei soliti posti, ci sentiamo a casa. Ed è questo il grande cambiamento a cui assisteremo quest’anno, perché il noto villaggio della Sardegna dove ha avuto luogo ogni edizione fino a questo momento e a cui tutti si erano affezionati, è pronto a chiudere i battenti alle nuove coppie. Pare infatti che la Mediaset abbia stretto un accordo con un nuovo villaggio che si trova in Calabria. Sarà certamente impossibile non notare le differenze, ma sarà anche molto curioso vedere se la nuova location cambierà anche il format del programma.

Ma per quale motivo hanno deciso di cambiare la location della trasmissione? Impossibile non domandarselo, tenendo anche in considerazione che questo villaggio stava riscuotendo un successo clamoroso in modo particolare durante il periodo estivo, motivo per cui i prezzi erano davvero esorbitanti. Tutti sognavano di poter alloggiare, almeno per qualche giorno, nel luogo in cui ogni anno ha avuto luogo la famosa trasmissione condotta da Filippo Bisciglia. Questo però al momento non è stato ancora svelato: probabilmente, la Mediaset ha deciso semplicemente di dare un nuovo volto alla trasmissione, dandoci modo di vedere anche nuove location.