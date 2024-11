Addio umidità e freddo in bagno fino alla prossima Primavera con soli 12,99€: tutto grazie a LIDL

Per sbarazzarti dell’umidità e del freddo in bagno corri da LIDL: a soli 12,99 euro puoi acquistare questo prodotto che fa di sicuro al caso tuo.

Il bagno è un ambiente domestico tradizionalmente umido, soprattutto in inverno quando a causa del freddo e delle intemperie non è possibile far arieggiare regolarmente la stanza. Motivo per cui tendono spesso a formarsi a lungo andare tracce di umidità, che nei casi peggiori possono degenerare in muffa.

Un altro problema è che in questa stagione dell’anno, a meno che non si tengano i caloriferi piuttosto alti, un’abitudine sconsigliata sia per le bollette che per l’ambiente, in bagno non è raro soffrire particolarmente il freddo.

Ma niente paura, perché da LIDL c’è una soluzione a tutti questi problemi a soli 12,99 euro. Si tratta di un prodotto imperdibile che ti aiuterà ad arrivare sereno fino alla prossima Primavera.

Addio umidità e freddo in bagno: con soli 12,99€ da LIDL puoi risolvere per sempre il problema

Se anche nel bagno di casa tua in inverno si accumula molta umidità ed il freddo mette a rischio la salute dell’organismo, faresti bene a correre subito da LIDL. Ancora per pochi giorni potrai acquistare un articolo utilissimo ad un prezzo stracciato. Con soli 12,99 euro potrai comprare il Termoventilatore Silvercrest, da utilizzare come ventilatore ad aria calda in ogni ambiente della casa, specie in bagno.

Grazie a questo prodotto potrai regolare la temperatura a tuo piacimento, scegliendo fra due livelli diversi di riscaldamento: 1000 W o 2000 W. Il cavo di alimentazione è lungo 180 centimetri, quindi offre tutta la comodità per riuscire a posizionare al meglio l’apparecchio, a seconda dell’estensione dell’area del bagno, della disposizione dei sanitari e dei mobili e di ogni altra esigenza personale.

Come si può vedere dal volantino, il Termoventilatore Silvercrest è disponibile in due differenti colorazioni, in bianco e in nero, in modo da poterlo abbinare alla perfezione al resto dell’arredamento. Insomma, con una spesa minima si potrà affrontare l’inverno in totale serenità e smettere subito di patire il freddo e l’umidità fino alla prossima Primavera.

Ovviamente l’apparecchio, coperto addirittura da tre anni di garanzia, può essere collocato in bagno, così come nelle altre stanze della casa in cui si presentano le stesse problematiche. Che dire? La soluzione perfetta per ogni situazione!