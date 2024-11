Amazon assume in Italia, stipendio di oltre 1700€ più benefit: come fare domanda

Amazon ricerca dipendenti: il colosso dell’e-commerce offre più di 1.700 euro di stipendio per lavoratori nel territorio italiano.

Nelle ultime ore Amazon ha inondato i siti di offerte di lavoro con annunci relativi a un suo nuovo piano di assunzione in Italia. L’azienda, fondata nel 1994 da Jeff Bezos e oggi una delle più potenti piattaforme di vendita sul web, è da anni presente in Italia con una fitta rete di centri di distribuzione, con uffici e magazzini.

Amazon ha infatti diverse sedi operative sul territorio italiano. Dopo aver aperto grandi magazzini di stoccaggio in provincia di Rieti (a Passo Corese e Fara Sabina), Milano e Piacenza (Castel San Giovanni), l’azienda ha dovuto pensare subito a un’espansione, inaugurando i magazzini di Vercelli di Torrazza Piemonte, Casirate d’Adda, in provincia di Bergamo, e Calderara di Reno, in Emilia-Romagna.

Gli uffici gestionali sono diffusi in varie città. A Milano ci sono poi le sedi operative, dove ci si occupa di business, marketing e servizio clienti. E presto sarà inaugurato un nuovo centro di distribuzione a Jesi. Negli ultimi mesi, poi, l’azienda ha firmato degli accordi con il Governo italiano per espandersi con la promessa di assumere decine di migliaia di persone. E sembra che sia già arrivato il tempo per le prime assunzioni. L’offerta principale di lavoro riguarda la ricerca della figura dell’addetto allo smistamento. Ma Amazon cerca anche profili più qualificati.

Fare domanda per un lavoro presso Amazon: stipendio garantito da più di 1.700 euro in Italia

Amazon assume anche persone senza esperienza. L’azienda, infatti, punta a formare i suoi dipendenti sul posto di lavoro. Si richiede però disponibilità a lavorare su turni, di giorno e di notte, specie per gli impieghi come magazzinieri. Tra gli altri requisiti fondamentali c’è la buona conoscenza della lingua italiana.

Per il ruolo da magazziniere, Amazon offre, almeno inizialmente, un contratto a tempo determinato con stipendio lordo di 1.764 euro per un tempo pieno. Tale retribuzione è destinata a crescere di anno in anno. Inoltre sono previsti vari benefit, come l’assicurazione integrativa contro gli infortuni, le bevande gratis, i buoni pasto e il parcheggio in loco. Fra i benefit va considerato anche il programma di formazione Career Choice che copre fino al 95% del costo di rette e libri di testo per chi intende specializzarsi in corsi professionali della durata quadriennale.

Per candidarsi all’impiego tutto ciò che bisogna fare è visitare il sito web di Amazon Jobs (Amazon.jobs) per trovare le opportunità di lavoro disponibili in Italia. Se non si ha già un account Amazon, bisogna creare uno, e poi inserire dati e curriculum. Nel sito ci sono tutte le posizioni aperte, ma l’utente può orientarsi con dei filtri, scegliendo posizione, città e settore.

Lo stipendio offerto per le mansioni base, cioè senza alcun tipo di specializzazione, è molto competitivo: in Italia è difficile entrare in un’azienda senza titolo e senza esperienza con una retribuzione superiore ai 1.700 euro. Per questo, l’opportunità non è da scartare.