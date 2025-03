Anticipazioni Beautiful prossima settimana: Ridge contro Eric, sfida senza esclusioni di colpi

Anticipazioni prossima settimana Beautiful: nelle nuove puntate Ridge sfida Eric a viso aperto, ma lui non si vuole fare da parte. Tutti i dettagli.

Anche la settimana dal 10 marzo staremo in compagnia di una delle fiction più amate e seguite di sempre, oltre che una delle più longeve. Stiamo parlando ovviamente di Beautiful. La soap opera Americana nata nel 1987 e arrivata in Italia pochi anni dopo, nel 1990, prima su Rai 2 e successivamente passata a Mediaset.

Le nuove puntate, che andranno in onda come sempre dalle ore 13.45 circa su Canale 5, vedranno protagonisti in particolar modo due degli uomini più importanti della famiglia Forrester, Ridge ed Eric. Padre e figlio si sfideranno apertamente sulle questioni che riguardano il futuro dell’azienda. Chi avrà la meglio? Quali altri sviluppi ci saranno? Scopriamolo subito.

Anticipazioni Beautiful prossima settimana: cosa succede tra Ridge ed Eric

Come abbiamo anticipato, le nuove puntate della prossima settimana di Beautiful vedranno protagonisti due uomini della famiglia Forrester, Ridge e suo padre Eric. I due ormai da tempo hanno delle divergenze su alcuni aspetti gestionali dell’azienda di famiglia, ma adesso sarà la volta di sfidarsi apertamente e di scoprire chi avrà la meglio.

In particolare, nella puntata di lunedì 10 marzo 2025 Ridge apparirà molto felice per il fatto che suo figlio R.J. abbia deciso di tornare a lavorare nel campo della moda, proprio come lui ha sempre desiderato. Pur essendo molto fiero di suo figlio, Ridge risulterà anche turbato a causa dell’atteggiamento sprezzante di suo padre. Eric, infatti, è ancora deciso a sfidarlo.

Ridge teme che il suo amato padre si stanchi più del dovuto ed è più che mai convinto che per lui sia giunto il momento di farsi da parte e di lasciare le redini dell’azienda di famiglia ai suoi eredi. Ovviamente Eric non è del suo stesso parere, soprattutto perché, grazie a R.J. che sta lavorando con lui, è riuscito a ritrovare l’entusiasmo di un tempo. Anche Donna è molto contenta e non può fare a meno di guardare il suo amato e il suo nipotino condividere dei momenti così belli.

Intanto alla maison di moda verrà assunta anche una nuova stagista, Luna Nozawa, della quale si sentirà molto parlare. Luna sarà accolta di buon grado da tutti, specialmente da R.J. e da Eric, il quale noterà fin da subito un’aura positiva nella giovane. Ciò che però ancora nessuno sa è che la donna nasconde un segreto… Per saperne di più, continuate a seguirci con le anticipazioni dei nuovi episodi.