Anticipazioni Endless Love 11-16 novembre: Kemal vuole far arrestare Zeynep

Nuove anticipazioni sulla soap opera turca: le trame dei nuovi episodi di Endless Love in onda dall’11 al 16 Novembre

L’avvincente fiction turca continua a tenere i telespettatori incollati allo schermo. Cambio palinsesti a parte, Endless Love continua a essere una delle soap opera che riesce ad accrescere lo share della generalista. Motivo per il quale si è scelto di spostare ancora una volta la messa in onda degli episodi settimanali che, a partire dalla prossima settimana daranno appuntamento ai fan in prime time.

Dal 14 novembre, Endless Love andrà in onda su Canale 5 esclusivamente il giovedì sera, mentre resta invariata la programmazione prevista per il weekend. Cosa accadrà nei prossimi episodi che vedremo in onda dalla prossima settimana?

Proseguono le vicende che vedono protagonisti Nihan e Kemal, fatte tutto intorno di intrighi e pericoli. A proposito di pericoli, le anticipazioni sulle nuove puntate rivelano che Kemal nutrirà forti sospetti nei confronti della sorella Zeynep, al punto da pensare di denunciarla.

Endless Love, trame dall’11 al 16 novembre: che ne sarà di Zeynep

Facciamo il punto della situazione, dove eravamo rimasti? La morte di Ozan ha provocato enorme scompiglio nelle vite dei protagonisti della vicenda. In particolare, fra le maggiori sospettate c’è Zeynep. Suo fratello Kemal avrà una conversazione con la donna, e se in un primo momento Soydere credeva che sua sorella potesse essere colpevole al punto da chiamare la polizia per denunciarla, dopo averci parlato inizia a pensare alla sua innocenza.

A indagare sulla morte di Ozan è però anche Vildan. La donna scopre in una lettera le ragioni che hanno portato Zeynep a nascondersi finendo per scoprire dettagli sull’omicidio di suo figlio. In cerca di vendetta, non intende farla passare liscia a Zeynep e le sferra contro un colpo di pistola. Sarà Nihan a incastrare Vildan portando alla polizia la pistola con la quale la donna ha sparato a Zeynep. Dopo l’analisi sull’arma da fuoco, la madre di Ozan non avrà scampo.

Nel frattempo, altre dinamiche muovono le fila della storia. Dopo l’aggressione ai danni di Nihan, Emir intende scovare il colpevole. Nel frattempo, Zeynep riceverà una proposta di matrimonio da parte di Acan; l’uomo si dirà pronto a sposala e a proteggerla dalle mire di Emir. Ma non tutto andrà come sperato.