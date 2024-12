Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9: riavvicinamento tra i due protagonisti

Che cosa possiamo vedere la prossima settimana per quanto riguarda la nostra amatissima soap opera? Scopriamolo subito, anche perché ci attende qualcosa di particolare.

Ogni giorno abbiamo modo di vedere quello che accade nell’ormai famoso magazzino di moda milanese, il Paradiso delle Signore. Ci sono storie che si intrecciano con altre, amore e colpi di scena. Si affrontano poi tantissimi argomenti anche legati al periodo storico che viene mostrato.

Al momento ci troviamo attorno agli anni settanta. Ma scopriamo che cosa ci attende per la prossima settimana e sopratutto quali personaggi si avvicineranno nuovamente.

Paradiso delle Signore: finalmente sembra che stia per accadere

Sono passati molti anni dalla prima puntata per quanto riguarda il nostro amato Paradiso delle Signore. Per chi non lo ricorda era iniziato come una fiction a puntate in prima serata e poi è diventata una soap opera giornaliera. Sono ormai tanti anni che abbiamo modo di vedere le storie delle varie commesse nel grande magazzino di moda milanese.

Ma che cosa sta per accadere? Odile decide di proporre alla mamma di organizzare una cena prima di Natale con tutti i familiari, in questo modo avrebbero modo di trascorrere insieme del tempo. La contessa sembra molto entusiasta delle proposta e con l’occasione, come consigliato anche dalla figlia, invita Umberto Guarnieri.

Potrebbe essere l’occasione per parlare anche con Marta dopo tanti mesi difficile. Ecco quindi che per evitare problemi alla cena decide di non invitare Marcello Barbieri. Ma sarà la cosa giusta da fare? La contessa aveva deciso di allontanare il suo ex compagno su richiesta del nuovo dopo la verità sulla truffa Hofer.

Nel mentre, Elvira e Salvo, sono impegnatissimi con i preparativi per il loro matrimonio. La donna chiede di poter festeggiare questa giornata magica al Circolo ma questo ci vuole uno sforzo molto importante a livello economico. La donna però è convinta che il padre partecipi ai preparativi ma non è assolutamente così.

Ha infatti comunicato la sua decisione solamente a Salvo. Intanto tra Matteo e Odile sembra crescere sempre di più un rapporto speciale fatto di feeling e, allo stesso tempo, anche di tante incomprensioni. Che cosa succederà adesso? Ancora non possiamo saperlo ma siamo certi che a breve ci potrebbe essere una bella notizia.

Quindi per il momento possiamo rimanere sintonizzati su Rai Uno alle 16.05 circa per vedere il nostro grande magazzino di moda milanese e tutte le storie che ruotano attorno a lui!