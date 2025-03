Anticipazioni TV Il Paradiso, UPAS e La Promessa: Marcello furioso, Ferri senza scrupoli, svolta per Martina

Marcello è furioso, Ferri si dimostra senza scrupoli e per Martina ci sarà una svolta: tutte le anticipazioni tv de Il Paradiso delle Signore, UPAS e La Promessa.

Il pomeriggio e il pre-serale di RAI e Mediaset è occupato spesso dalle soap opera, uno dei generi televisivi intramontabili. Sono anni che i telespettatori vengono richiamati dalle storie raccontate all’interno di questi sceneggiati, riuscendo a trovare una sorta di empatia con ogni personaggio protagonista, compresi i titoli attualmente in onda.

Tra le soap più amate dai telespettatori troviamo Il Paradiso delle Signore, in onda nel pomeriggio di RAI Uno, ed è arrivata alla sua nona stagione. Un posto al sole è uno dei titoli più amati di sempre dal pubblico, il cui esordio è avvenuto nel 1996 e continua a collezionare grandi consensi. È più recente, invece, la messa in onda de La Promessa, soap spagnola ambientata nei primi anni del ‘900. Le anticipazioni TV di martedì 11 marzo rivelano che alcuni personaggi vivranno momenti di sconforto, ma non solo.

Anticipazioni TV UPAS e La Promessa, puntata di martedì 11 marzo

Gli spoiler di Un posto al sole della puntata di martedì 11 marzo raccontano che Michele si troverà a lottare tra la vita e la morte dopo la sparatoria che lo ha visto coinvolto. Tutti gli amici del giornalista si stringeranno attorno a Rossella e Silvia, che saranno sconvolte e disperata solo all’idea di perderlo. Nel frattempo, Fusco si è dato alla fuga ma la polizia è sulle sue tracce e non ha intenzione di lasciarselo scappare.

Nonostante la drammatica situazione, Roberto Ferri pensa a sostituire Saviani. L’imprenditore non avrà cura di quanto accaduto al giornalista e inizierà a pensare a chi chiamare nel caso in cui non dovesse tornare in radio. Un comportamento che lascerà Micaela senza parole, la ragazza sarà sconvolta e per questo deciderà di raccontare tutto a Filippo. Anche Gennaro approfitterà di questa situazione per i suoi interessi.

Per quanto riguarda le anticipazioni de La Promessa dell’appuntamento di martedì prossimo, Jana torna da Pia per portarle acqua e cibo. La domestica però troverà l’amica in grande difficoltà a causa del freddo all’interno della grotta in cui la donna si è nascosta per fuggire la marito. Le due approfittano nel parlare del piano per ingannare Gregorio, così da fargli continuare a credere che Pia sia morta.

Le anticipazioni poi raccontano che Catalina continuerà a indagare su quello che è successo e deciderà di convocare Petra nelle cucine della tenuta così da capire meglio se il conte abbia dei nemici e cercare di scoprire, se così fosse, chi siano. Nel frattempo, proprio Ayala riunirà tutti per fare un annuncio molto importante, il conte affermerà di non voler denunciare Martina e lasciar correre la cosa.

Anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 9, puntata di martedì 11 marzo

La puntata di martedì 11 marzo sarà molto importante anche per la nona stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda su RAI Uno dalle ore 16:00. Le anticipazioni TV rivelano che Umberto si sfogherà con Italo dopo essere venuto a conoscenza di nuove e importanti informazioni riguardo alla contessa, mentre Odile continuerà a rimanere all’oscuro sulle condizioni di salute della madre.

La Galleria Milano Moda è pronta a contrastare il grande magazzino milanese, decidendo di uscire con la nuova collezione in anticipo. Intanto, Giulia chiede a Delia di incontrarsi, la stilista vuole parlare con la venere di cose personali. A sorpresa, Tancredi si presenterà all’interno de Il paradiso per fare una proposta di lavoro a Rosa, una situazione che manderà Marcello su tutte le furie. Enrico sarà allarmato dopo aver sentito Marta fare una telefonata misteriosa, mentre gli spoiler raccontano che la giovane Guarnieri sarà spiata di nascosto da qualcuno.