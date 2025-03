Anticipazioni TV UPAS, La Promessa, Il Paradiso 9: Rossella è disperata, Ayala minacciato, Umberto è sconvolto

Le anticipazioni tv delle amate soap UPAS, La Promessa e Il Paradiso delle Signore 9 rivelano che ci saranno tanti colpi di scena: ecco di cosa si tratta.

Se l’arrivo della televisione ha segnato un prima e un dopo nel mondo dell’informazione e dell’esposizione mediatica, nella programmazione della “scatola magica” ci sono numerosi format, tra quello che risalta maggiormente c’è la soap opera. Il piccolo schermo si è rivelato il mezzo perfetto in cui queste serie a puntate, già popolari in radio, hanno trovato nuova vita.

Le soap hanno trasceso le classi sociali, i paesi di origine e il passare dei decenni, sopravvivendo fino al giorno d’oggi. Produzioni come Un posto al sole, in onda dal 1996 su Rai Tre, ma anche quelle relativamente più recenti come Il Paradiso delle Signore e La Promessa, ormai sono un punto fermo nella programmazione Rai e Mediaset. Le anticipazioni TV di lunedì 10 marzo raccontano che ci saranno degli avvenimenti che cambieranno le sorti di tutti i personaggi.

Anticipazioni TV, Un posto al sole e La promessa: puntata di lunedì 10 marzo

Un posto al sole è la soap opera italiana più longeva del piccolo schermo. Una produzione che va in onda da quasi trent’anni e continua ad appassionare milioni di telespettatori. Nella puntata che andrà in onda lunedì 10 marzo, le anticipazioni rivelano che Michele rimarrà vittima della furia folle e disperata di Fusco. Il primario ha aperto il fuoco contro il giornalista e Rossella proverà a rianimare disperatamente il padre.

Saviani vivrà un’esperienza mistica ed extracorporea. Un evento che passerà inosservato a tutti, tranne a una persona presente in ospedale. Intanto, dopo aver sparato, Fusco si dà alla fuga e la polizia si metterà subito sulle sue tracce. Nel frattempo, la notizia della tragedia arriva rapidamente a Palazzo Palladini dove tutti entreranno nel panico e temeranno per il destino di Michele.

Gli spoiler de La Promessa, soap opera spagnola in onda su Rete 4, raccontano che Margarita e Cruz proveranno a convincere Ayala a non denunciare Martina alla Guardia Civile. Le due donne arriveranno persino a minacciare il conte pur di non mettere nei guai la ragazza. Nel frattempo, Catalina inizia a indagare perché convinta che la cugina sia innocente, iniziando a ricostruire che cosa possa essere successo. Per questo, deciderà di chiamare in causa Candela, Maria e Simona. Santos è convinto che Vera e Lope abbiano ripreso la frequentazione e sarà infuriato.

Anticipazioni TV, Il Paradiso delle Signore 9: puntata di lunedì 10 marzo

Le anticipazioni tv de Il paradiso delle signore 9, della puntata che andrà in onda lunedì 10 marzo dalle ore 16:00 su Rai Uno, raccontano che Umberto non risolverà niente con il secondo viaggio a Londra. Il commendatore farà un buco nell’acqua, perché l’infermiera che ha curato Adelaide non ha saputo dargli le informazioni su dove stesse le cognata.

Intanto, nel grande magazzino ci si sta preparando per la nuova collezione, mentre Giulia Furlan riceverà una proposta di lavoro molto importante da una persona nota nel mondo della moda. Rosa deciderà di confidarsi con Marcello dopo l’intervista a Tancredi, raccontandogli il passato dell’imprenditore, ma Barbieri reagirà in modo inaspettato. Matteo e Odile riceveranno una chiamata da un famoso produttore musicale. Umberto scoprirà una notizia importante su Adelaide grazie a un suggerimento di Enrico.