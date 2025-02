Aprilia, è allarme rapine: due colpi in poche ore

Nella città pontina c’è preoccupazione per le rapine avvenute in quest’ultimo periodo. I carabinieri indagano per cercare di ricostruire le vicende

È stata la stessa mano a compiere le due rapine oppure c’è un ladro ancora in fuga? Questa è la domanda principale che i carabinieri si stanno ponendo ormai da diverse ore. Un doppio colpo nel giro di poco tempo ad Aprilia e la necessità di capire se si è trattato di una singola persona oppure di soggetti diversi. Le indagini proseguono e gli inquirenti sperano di poter dare una risposta a quella domanda in tempi davvero brevi.

I militari si augurano anche che il fermato possa dare degli indizi per capire se è stato lui a compiere entrambi i colpi. Al momento non si hanno certezze e per questo motivo si preferisce mantenere il massimo riserbo. Il modus operandi sembra essere lo stesso, ma si stanno facendo tutti gli approfondimenti del caso per avere un quadro più chiaro.

Due rapine in poco tempo ad Aprilia: cosa è successo

Due rapine in poche ore e un fermo. Si tratta di un uomo di 50 anni del posto che, nel pomeriggio di lunedì, è entrato armato in un negozio in pieno centro per farsi dare l’incasso. La titolare, però, aveva fatto scattare immediatamente l’allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri, che prima hanno fermato il rapinatore e la refurtiva e poi soccorso la donna, colpita da un lieve malore dovuto molto probabilmente alla pistola puntata in faccia.

LEGGI ANCHE >>> Latina, dramma in un negozio: grave una signora anziana

Le indagini, comunque, non sono terminate qui. Come anticipato in precedenza, la rapina in pieno centro è la seconda avvenuta nel giro di poche ore. Solo domenica in un altro negozio un uomo si è portato via la cassa senza però un gran bottino. Non è chiaro se si tratti della stessa persona oppure l’autore è diverso.

Si tratta di un passaggio fondamentale per avere un quadro molto più chiaro sull’accaduto. I punti da accertare sono sicuramente diversi e per questo motivo gli inquirenti preferiscono mantenere il massimo riserbo.

È allarme ad Aprilia

Le due rapine sicuramente hanno fatto suonare un campanello d’allarme ad Aprilia. La speranza da parte degli inquirenti è che sia uno il responsabile dei due furti e che sia già stato fermato. Altrimenti si dovrà intervenire per cercare di andare a scovare chi ha portato via la cassa nella giornata di domenica.