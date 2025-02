Latina, dramma in un negozio: grave una signora anziana

Si sono vissuti momenti di terrore in un negozio nel pomeriggio di ieri. Una donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale. L’accaduto

La domenica pomeriggio per molti è l’occasione di andare a fare un po’ di shopping sfruttando anche il clima gradevole. E uno dei negozi più frequentati alle porte di Latina era pieno di persone. Ad un certo punto, però, i presenti hanno assistito a quella che poteva diventare una vera e propria tragedia.

Una donna si trovava insieme alla figlia sulle scale mobili quando, per motivi ancora da accertare, ha perso l’equilibrio andando a smettere con il voto ai gradini. Un impatto che ha portato la signora anziana a perdere i sensi e si è deciso l’immediato trasporto in ospedale per effettuare tutte le cure del caso. Al momento non sembra essere in pericolo di vita, ma i medici vogliono capire meglio cosa è successo e il motivo di questa caduta.

La ricostruzione dell’accaduto

La ricostruzione dell’accaduto dovrà essere fatto principalmente dai medici. Ad oggi, infatti, non si ha una responsabilità delle scale mobili. Il funzionamento era regolare e non ci sono stati assolutamente dei problemi da questo punto di vista. Quindi l’ipotesi principale è quella di un malore. Molto probabilmente la donna ha avuto un mancamento andando a perdere l’equilibrio e sbattendo in modo violento contro i gradini.

L’intervento immediato dei presenti e la chiamata al personale sanitario, infatti, ha evitato il peggio. L’anziana signora è stata rianimata sul posto e poi trasportata al Goretti per effettuare tutti gli approfondimenti del caso. I medici dovranno capire a cosa è dovuto il malore.

Tanta paura per la figlia e per i presenti sul posto. Fortunatamente il tutto si è risolto senza particolari drammi e la giornata nel negozio è proseguita regolarmente. Ma diciamo che per chi ha assistito a questa tragedia non sarà comunque semplice andare a dimenticare un episodio spiacevole come quello avvenuto nel pomeriggio di ieri.