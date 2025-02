Latina, blitz della polizia: scoperta incredibile, era nascosta proprio lì

Nella città pontina proseguono le operazioni di controllo da parte delle forze dell’ordine. Ecco cosa è stato trovato in un appartamento

Proseguono i controlli da parte delle forze dell’ordine nella provincia di Latina. Ormai da diverse settimane sono in corso operazioni per garantire la sicurezza di cittadini e turisti e questi portano, quasi quotidianamente, ad arresti o denunce di soggetti da tempo finiti nel mirino degli inquirenti.

E nella serata di giovedì 20 febbraio un uomo di 39 anni è stato arrestato dagli agenti di polizia. Secondo le informazioni a disposizione, le forze dell’ordine avevano già maturato nei suoi confronti dei sospetti anche perché era un nome conosciuto per altre vicende simili. Il blitz ha poi portato alla conferma di quanto ipotizzato nei giorni scorsi e per lui sono scattate le manette. Denunciata anche la moglie. Ora si indaga per provare a ricostruire meglio l’accaduto ed eventualmente scoprire se ci sono altre persone coinvolte nella vicenda.

Blitz della polizia: cosa hanno trovato in casa

La perquisizione è stata fatta nella serata di giovedì dopo una serie di accertamenti. Gli agenti erano certi di trovare della droga all’interno dell’appartamento e non ci sono state sorprese. Il 39enne tre anni fa era stato fermato dai carabinieri perché in possesso di un panetto di hashish.

La stessa sostanza stupefacente è stata trovata in casa durante il controllo degli agenti. Secondo le informazioni che si hanno, la droga era nascosta nel frigorifero per una quantità totale di due chili. L’intera merce è stata sottoposta al sequestro ed ora si faranno tutte le analisi del caso anche per capire il grado di purezza e la provenienza.

L’uomo è finito in manette mentre la moglie è stata denunciata. In più il magistrato ha dato il via libera al sequestro di una somma importante di denaro, un bilancino elettronico e il materiale che è utile al confezionamento delle dosi.

Indagini in corso

Le indagini, comunque, non si fermeranno qui. Mentre tre anni fa l’uomo era stato trovato con un panetto e l’uso poteva essere personale, la quantità di hashish presente in casa fa pensare ad uno spaccio molto più ampio. Per questo motivo gli inquirenti vogliono capire le persone coinvolte e il giro in cui era entrato il 39enne. Il suo fermo, quindi, potrebbe essere il primo di una lunga serie.