Auto in fiamme a Latina, indagano i Carabinieri

Nella notte tra l’11 e il 12 marco c.a. a latina, i Carabinieri della dipendente N.O.R. – Sezione Radiomobile, intervenivano in una via nei pressi del centro di latina poiché si era sviluppato un incendio che interessava un’autovettura di proprietà di un cittadino classe 64 residente a latina e un’autovettura di un cittadino classe 42 anch’egli residente a Latina.

Le fiamme domate dai Vigili del Fuoco di latina, causavano ingenti danni al veicolo del 60enne poiché andava a fuoco tutta la parte anteriore del veicolo, mentre la seconda autovettura veniva danneggiata sul lato passeggero.