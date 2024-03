Durante la decorsa notte, in Latina, Strada Baviere, traversa di Via Nascosa, i Carabinieri della Stazione di Borgo Sabotino sono intervenuti a seguito dell’incendio di due autovetture andate a fuoco.

E’ intervenuta un’unità dei Vigili del Fuoco che ha provveduto a domare le fiamme.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri dell’Arma di Borgo Sabotino per risalire alle cause dell’incendio.