Autobus con studenti fermato dalla Polizia Stradale, riscontrate irregolarità sulla sicurezza

Gli Agenti della Polizia Stradale di Latina nella mattinata del 27 settembre hanno controllato in Latina un autobus carico di studenti liceali in procinto di partire per un’uscita didattica verso San Felice Circeo. All’esito dell’ispezione visiva e documentale venivano riscontrate dagli Agenti alcune irregolarità nei sistemi di sicurezza del veicolo.

In particolare veniva accertata un’ inefficienza del sistema di apertura dell’uscita d’emergenza del veicolo ed in considerazione di ciò venivano elevate le relative contestazioni al codice della strada nei confronti del conducente e anche del proprietario richiedendo la sostituzione del veicolo per la prosecuzione del viaggio. In questo modo, seppur in leggero ritardo, gli studenti potevano riprendere il viaggio per la destinazione di San Felice Circeo.

Tali controlli fanno parte di una protocollo stipulato tra il Ministero dell’Istruzione e la Polizia Stradale volto a rendere più sicuro il viaggio degli studenti e relativi accompagnatori in occasione delle uscite didattiche organizzate dagli istituti scolastici