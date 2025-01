Azioni, quali titoli sono pronti all’impennata dopo l’insediamento di Trump

Con Donald Trump alla Casa Bianca investitori e analisti economici sono assai eccitati: alcune azioni potrebbero salire alle stelle.

A livello economico, qualora Donald Trump dovesse mantenere le sue promesse elettorali o proseguire sulla strada tracciata durante il suo primo mandato, sono previsti dei veri e propri terremoti finanziari. Innanzitutto, Trump ha promesso di estendere i tagli fiscali del 2017 e di ridurre ulteriormente le tasse per le imprese nazionali. E tutto ciò potrebbe stimolare la crescita economica e aumentare i profitti aziendali, ma altresì favorire un aumento del deficit di bilancio.

È poi molto probabile che Trump reintroduca dei dazi. Parliamo di tariffe extra su beni importati, in particolare dalla Cina. Inoltre Trump ha già dichiarato di voler rilanciare il mercato dell’auto tornando a puntare su benzina e gas, dunque bloccando tutti gli incentivi e i piani per lo sviluppo dell’elettrico. Non è tutto. Il nuovo presidente è da sempre considerato pro-criptovalute.

Si pensa perciò che potrebbe introdurre regolamentazioni più favorevoli per il settore. E una simile novità potrebbe anche portare a una maggiore adozione delle criptovalute e a cambiamenti significativi nel mercato finanziario… Prima che l’impatto economico del ritorno di Trump alla presidenza sia manifesto, gli investitori sono già pronti a mutare strategie di azione sul mercato.

Per capire su quali azioni puntare dopo la seconda ascesa di Trump è però bene anche considerare gli uomini vicini al neo-presidente: grandi imprenditori che saranno favoriti dalle nuove politiche statunitensi. Alcuni settori e titoli potrebbero beneficiare delle sue politiche economiche e fiscali. Tra i titoli che potrebbero essere pronti per un’impennata ci sono per esempio quelle di Tesla e SpaceX di Elon Musk.

Azioni su cui puntare subito dopo l’elezione di Trump

Anche se Trump ha dimostrato scarso interesse per le energie rinnovabili e le auto elettriche, la nuova politica americana favorirà le tecnologie innovative e lascerà grande spazio di espansione a Musk, principale finanziatore della campagna elettorale del vincitore. Tesla (1TSLA), dunque, è fra i titoli che potrebbero vedere un aumento delle sue azioni. Attualmente siamo a quota 400 euro circa per azione, e ci si aspetta che a fine 2025 si arrivi almeno a 450.

Gli investitori prenderanno d’assalto anche le azioni JP Morgan Chase (1JPM). Già in ascesa, le azioni della grande banca sono destinate a esplodere grazie alle politiche di deregolamentazione che potrebbero permettere a realtà come JP Morgan di espandere ulteriormente i loro margini di profitto.

Occhio poi a Lockheed Martin (1LMT). Come leader nel settore della difesa, l’impresa statunitense attiva nei settori dell’ingegneria aerospaziale e della difesa potrebbe beneficiare di un aumento della spesa militare. Poi potrebbero crescere anche le azioni ExxonMobil (1XOM), che da qualche mese continuano a scendere (siamo a quota 107 dollari circa). La rinascita, però, è probabile.

Tutto ciò grazie alle politiche favorevoli al settore petrolifero. Ultimo nome su cui puntare è quello di Nucor (NUE). In realtà, tutte le aziende del settore dell’acciaio potrebbero beneficiare delle tariffe e delle politiche commerciali che Trump vuole introdurre.