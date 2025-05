Basta con la solita pasta fredda, ecco 2 alternative di nonna Maria che ti lasceranno a bocca aperta

In cucina l’originalità è un imperativo categorico. Anche perché, te lo assicuro, ci sono tantissime varianti di ciascun piatto. Inclusa la famosissima pasta fredda, che così spesso facciamo in estate, quando ci scocciamo di applicarci troppo ai fornelli. Chi ha detto che tu debba farla sempre coi soliti, banali tre o quattro ingredienti? Per fortuna esistono delle alternative super fantasiose e sono pronta a mostrartele.

L’estate è la stagione dei pranzi leggeri, veloci e possibilmente freschi (odio accendere il forno!). Diciamoci però la verità: la pasta fredda con tonno e pomodorini, dopo un po’ stanca.

Se anche tu sei alla ricerca di qualcosa di diverso, gustoso e facile da preparare, ecco due alternative alla classica pasta fredda che conquisteranno TUTTI.

La pasta fredda di nonna Maria: la prima alternativa è con avocado e orzo

Nonna Maria ama sperimentare in cucina. Adesso cucina molto meno, ma negli ultimi anni si è dedicata a trasmettermi il suo sapere culinario. Uno dei modi in cui amava variare la ricetta era sostituire la pasta con l’orzo… ora ti spiego tutto, non è l’unica differenza.

Per preparare questo piatto per quattro persone, inizia cuocendo l’orzo perlato (circa 280 grammi) in abbondante acqua salata, scolandolo al dente e lasciandolo raffreddare completamente. Nel frattempo, taglia un avocado maturo a cubetti e spruzzalo subito con il succo di un lime per evitare che annerisca. Aggiungi poi 150 grammi di feta sbriciolata e un cetriolo tagliato a fettine sottili. Unisci tutti gli ingredienti in una ciotola capiente, aggiungi della menta fresca spezzettata a mano, condisci con un generoso filo di olio extravergine d’oliva, sale e pepe, e mescola delicatamente. Per un tocco extra di freschezza, puoi grattugiare un po’ di scorza di lime direttamente sul piatto prima di servirlo.

Cous cous al posto della pasta fredda

L’altra ricetta di nonna Maria, donna molto aperta mentalmente per la sua età, richiede invece l’utilizzo del cous cous. Ebbene sì, il cous cous, un piatto originario della cucina orientale e che mia nonna ha sempre amato cucinare.

Per iniziare, taglia a metà dei pomodorini maturi e disponili su una teglia con un filo di olio extravergine d’oliva, un pizzico di sale, qualche rametto di timo e una spruzzata di aceto balsamico. Inforna a 140°C per circa 45 minuti: cuoceranno lentamente, diventando morbidi e saporiti. Mentre i pomodorini si caramellano, scolali e asciuga bene i ceci precotti, poi condiscili con un filo d’olio, sale e un po’ di rosmarino tritato. Infornali a 200°C per una trentina di minuti, finché non saranno croccanti e dorati. Nel frattempo, prepara il cous cous (250 grammi è una dose giusta per 4 persone!) versando su di esso acqua calda salata in pari quantità rispetto al suo peso.

Coprilo e lascialo riposare per cinque minuti, poi sgranalo delicatamente con una forchetta. A questo punto, unisci i pomodorini confit, i ceci croccanti e il cous cous in una grande ciotola. Aggiungi la scorza grattugiata di un limone non trattato per dare una nota fresca e profumata. Mescola bene il tutto, metti un altro giro d’olio…. voilà! Io adoro questa ricetta!