Beautiful, un nuovo arrivo nasconde un segreto e Hope sempre più confusa: le anticipazioni della settimana

Nelle prossime puntate di Beautiful vedremo Hope sempre più confusa e un nuovo arrivo che sembra nascondere un segreto. Le anticipazioni della prossima settimana sono incredibili.

Ennesimo colpo di scena all’interno della soap opera americana, andiamo a scoprire tutto quello che sta per accadere. Se non volete spoiler però evitate di andare avanti nella lettura. Tra le sorprese che apprendiamo dalle anticipazioni della prossima settimana di Beautiful c’è sicuramente Luna. Questa affascinante stagista farà il suo arrivo accolta da Eric e RJ che perderanno la testa per lei. La ragazza però non sembra del tutto trasparente, anzi potrebbe avere qualcosa da nascondere di pericoloso. Non è da escludere però che ci voglia ancora un po’ per capire cosa realmente c’è nel passato di questa splendida ragazza.

Hope continua a sentirsi spiazzata e confusa in una situazione in cui deve trovare ancora le coordinate. La fine del matrimonio con Liam l’ha completamente messa in difficoltà a livello emotivo e nonostante sia molto attratta da Thomas, che per lei prova qualcosa da sempre, non riesce a lanciarsi e a prendere degli impegni a lungo termine. Il rischio è che rimanga intrappolata in una situazione di disagio. Andiamo a leggere le altre anticipazioni di Beautiful per la prossima settimana.

Anticipazioni Beautiful prossima settimana

Le anticipazioni di Beautiful ci parlano anche di una confidenza di Ridge fatta a Brooke, l’uomo sembra avere ancora dei dubbi sul padre che nonostante l’età ha deciso di andare a produrre una collezione di alta moda insieme all’aiuto di RJ.

Proprio Ridge deciderà di andare a parlare con Eric e tra di loro arriverà un confronto molto duro con entrambi che mantengono la loro posizione. Ridge proporrà al padre di portare avanti la collezione in maniera separata, ma troverà un po’ di risentimento da parte del suo genitore. E tra i due scatterà una vera e propria sfida all’ultimo colpo.

La famiglia Forrester si troverà di fronte a una vera e propria serie di sfide creative per un fermento propositivo da lavoro molto interessante. La preoccupazione di Ridge è legata sia allo stato di salute del padre, che non è di certo più un ragazzino, ma sente anche nei suoi confronti la competizione e la voglia di dimostrargli tutta la sua competenza.

Senza dimenticare che anche RJ si porrà per tirare fuori l’orgoglio e il suo talento e cercando di migliorare ancora all’interno del suo percorso professionale e dando tutto quello che ha per raggiungere ottimi risultati.