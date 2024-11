Belen: “Crisi superata con Stefano, mi sento una donna diversa”

“Crisi superata con Stefano, mi sento una donna diversa”: la confessione di Belen Rodriguez poco prima dell’inizio della sua nuova esperienza televisiva.

Dopo un periodo piuttosto lungo trascorso lontano dalla scena, la famosa conduttrice e showgirl argentina Belen Rodriguez torna sul piccolo schermo con un programma tutto suo, Amore alla prova – La crisi del settimo anno, ereditato da Giulia De Lellis.

Il format ripartirà ufficialmente su Real Time mercoledì 20 novembre ed in questa nuova avventura Belen sarà accompagnata dalla psicologa Maria Luigia Augello. Insieme le due donne seguiranno da vicino quattro coppie che si scambieranno temporaneamente i partner. In questo modo si creerà una convivenza obbligata che porterà i protagonisti a mettersi alla prova e a riflettere sulla propria relazione.

Al termine dell’esperimento ogni coppia dovrà decidere se proseguire con la vita di sempre o porre fine al rapporto. Insomma, stando alle premesse sembrerebbe proprio che la Rodriguez, che di storie d’amore e relazioni burrascose ne sa qualcosa, possa essere davvero la persona adatta per questo programma.

E proprio lei di recente ha fatto un’importante confessione a proposito del suo ex Stefano De Martino. Ecco che cosa ha detto.

Belen Rodriguez la confessione su De Martino: “Crisi superata con Stefano, mi sento una donna diversa”

Pronta a partire per una nuova avventura televisiva, la showgirl e conduttrice Belen Rodriguez è tornata di recente a parlare di uno dei suoi ex storici: il presentatore di Affari Tuoi, Stefano De Martino. I due per anni sono stati protagonisti del gossip e della cronaca rosa, appassionando con le loro vicende amorose tutti i fan. Purtroppo, però, dopo lunghi tira e molla anche la coppia più amata dello spettacolo è ‘scoppiata’.

A tal proposito, in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più, la Rodriguez ha rivelato di aver ormai raggiunto un equilibrio con l’ex, con il quale ora va d’accordo soprattutto per il bene del figlio Santiago. Entrando più nel dettaglio e riagganciandosi al tema del programma che presto andrà a condurre, la presentatrice ha rivelato: “La crisi del settimo anno con Stefano l’avevamo pure superata, ma alla fine, dopo dieci anni, ci siamo comunque lasciati”.

Nonostante ciò, oggi Belen si sente una donna più serena e consapevole. Un traguardo raggiunto proprio grazie alle esperienze, anche tormentate, che si è trovata a vivere nel corso degli anni. “In questo periodo mi sento una donna diversa, più sicura di me […] Ho acquisito più consapevolezza. E forse pure un pizzico di saggezza in più”.