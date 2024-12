Belle da vedere, ma che pasticci possono combinare le candele in casa: questo trucchetto ti evita un disastro

Distribuire delle candele in casa rende l’atmosfera sempre magica ed elegante, ma occhio ai pasticci: questo trucchetto ti evita disastri.

Che siano solo per fare scena, per creare una certa atmosfera o per profumare, le candele in casa hanno sempre il loro perché e ci fanno fare bella figura. Soprattutto, poi, in periodi come quelli festivi, quando le abbiniamo agli addobbi vari. Splendide, certo, ma che pasticci possono causare: ti sveliamo un trucchetto che ti aiuta ad evitare disastri.

Oggi ne esistono di ogni tipo, grandezza, forma e colore: non c’è da sorprendersi, dunque, se in ogni casa è possibile trovare almeno una candela di abbellimento. E, ovviamente, accenderle e osservare il risultato armonioso e caloroso che donano alla nostra abitazione è sempre una soddisfazione. Può capitare, però, di trovarsi a fare i conti con un inconveniente non proprio piacevole.

Un trucchetto semplicissimo ti evita disastri per colpa delle candele

Per quante precauzioni possiamo prendere, in un modo o nell’altro succede sempre. Di che parliamo? Di quando la cera che si scioglie, poco alla volta, dalla nostra candela, finisce per riversarsi sul mobile sottostante. Ecco, dunque, che ci precipitiamo con spugna, retina e detersivo a cercare di risolvere il problema. Ma è proprio necessario?

Il problema, in realtà, non è eliminare la cera caduta e accumulatasi, ma evitare che la superficie sottostante si rovini a causa dello strofinare. Come sappiamo, infatti, la cera “attacca” e, di conseguenza, fa corpo. Come risolvere, dunque, evitando disastri? Ebbene, possiamo sfruttare un metodo semplicissimo che non ci costerà nemmeno un centesimo.

Ciò di cui avremo bisogno è del comune ghiaccio. Sì, di quello a cubetti che teniamo nelle formine in freezer. Andremo, quindi, a riservarne una quantità in un sacchetto per alimenti. A questo punto poggeremo con delicatezza il ghiaccio sulla cera, lasciando agire per qualche minuto, fino a quando questa non si sarà del tutto solidificata. Da dura, infatti, sarà più semplice “staccarla” dalla superficie.

Basterà, quindi, procedere a staccare il pezzo di cera con le mani o con un oggetto non troppo affilato per evitare graffi e abrasioni al mobilio. Il piccolo alone che rimane potrà essere eliminato con un po’ di olio d’oliva su di un batuffolo di cotone o passando la spugnetta da cucina con delicatezza, dalla parte non abrasiva.