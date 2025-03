Bollo auto 2025, lo stai pagando ma in realtà non dovresti: quasi nessuno lo sapeva!

E se ti dicessimo che stai pagando il bollo auto anche se non dovresti? Non tutti lo sanno ma le esenzioni sono nettamente aumentate.

Una delle tasse meno amate dagli italiani, il bollo auto, per molti potrebbe non essere più un problema, solo che non lo sanno. Questo articolo vi toglierà ogni dubbio e forse dalla prossima scadenza non dovrete più pagare.

Il bollo auto è gestito dalle Regioni e dalle Province Autonome di Bolzano e Trento, fanno eccezione le Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna per le quali la tassa è gestita dall’Agenzia delle Entrate. Come spiega il sito dell’Agenzia delle entrate, è tenuto a pagare la tassa automobilistica chi, alla scadenza utile per il pagamento, nel pubblico registro automobilistico (PRA) risulta

proprietario del veicolo

utilizzatore, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio, in caso di veicolo con contratto di leasing, usufrutto o acquisto con patto di riservato dominio

utilizzatore di un veicolo con contratto di noleggio a lungo termine senza conducente.

Bollo auto: scopri se sei stato esentato, non gettare più via i tuoi risparmi

Con il tempo le cose sono cambiate e nel segno della sostenibilità e la cura dell’ambiente, sono state immesse sul mercato auto elettriche e ibride. Come funziona il bollo auto per chi ne è in possesso? Per favorire l’ecosostenibilità, chi ha un’auto elettrica e, in alcuni casi, anche ibrida può non pagare il bollo auto. Le agevolazioni sulla tassa, essendo di competenza locale, variano da regione a regione. Scopriamo come funziona in tutta Italia, attenti alla vostra Regione.

Abruzzo

Per i primi 5 anni, a partire dalla data di immatricolazione, puoi non pagare il bollo auto ma solo ed esclusivamente se possiedi un’auto elettrica. L’esenzione non vale, invece, per le auto ibride.

Basilicata

Esenzione dal bollo auto per i primi 5 anni sia sulle auto elettriche che su quelle ibride. Poi, chi ha un veicolo elettrico pagherà la tassa solo al 25% mentre chi ha un’auto ibrida dovrà pagare la cifra intera.

Calabria

Esenzione dal bollo auto per i primi 5 anni e poi riduzione al 25% solo per le auto elettriche. Nessuno sconto per le ibride.

Campania

In Campania chi ha un’auto elettrica i primi 5 anni non pagherà nulla e successivamente pagherà solo il 25%. I veicoli con motorizzazione ibrida elettrica o idrogeno sono esentati dal pagamento del bollo per 3 anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione.

Emilia-Romagna

Anche in Emilia-Romagna esenzione dal bollo auto per i primi 5 anni e poi importo ridotto al 25%. Nessun beneficio per le ibride.

Friuli-Venezia Giulia

In Friuli non si pagherà nulla per i primi 5 anni successivi alla data d’immatricolazione e poi il bollo andrà pagato solo al 25%. Nessuna esenzione per i veicoli ibridi.

Lazio

Le auto elettriche possono beneficiare di un’esenzione per i primi cinque anni dall’immatricolazione e di una riduzione al 25% dell’importo successivamente. Le auto ibride con alimentazione elettrico/benzina possono sfruttare l’esenzione solo per i primi tre anni dall’immatricolazione.

Liguria

Niente bollo auto per i primi 5 anni e poi riduzione al 25%. Per le auto ibride, invece, è prevista un’esenzione per il primo periodo fisso e per i quattro anni successivi.

Lombardia

In Lombardia, chi acquista un’auto elettrica può beneficiare dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica a tempo indeterminato. Per le auto ibride è prevista l’esenzione per tre periodi di imposta per le autovetture nuove e usate fino a 100 kW ma vale solo per auto acquistate a partire dal 2023 e immatricolate a partire dal 2021, escluse le ibride con motore diesel. Per beneficiare dell’agevolazione è necessaria la demolizione di un veicolo con classe di emissione fino a Euro 4, se alimentato a gasolio, oppure fino a Euro 1 per le auto a benzina.

Esenzione bollo auto regione per regione

Marche

Esenzione bollo auto sia per le elettriche che per le ibride, solo per i primi 5 anni: poi si pagherà la tassa per intero.

Molise

In Molise bollo auto azzerato per i primi 5 anni per le auto elettriche e poi riduzione al 25%. Nessuno sconto per le auto ibride.

Piemonte

Esenzione dal bollo auto per i primi 5 anni per le auto elettriche e anche per le auto convertite in elettrico purché con potenza non superiore a 100 kW. Per le ibride, invece, prevista una riduzione del 50% per il primo quinquennio.

Puglia

In Puglia sia le auto elettriche che quelle ibride possono godere dell’esenzione dal bollo auto per i primi 5 anni e poi pagheranno la tassa solo al 25%.

Sardegna

Esenzione dal bollo auto per i primi 5 anni e poi riduzione al 25% solo per le auto elettriche: nessuna agevolazione per le ibride.

Sicilia

Come in Sardegna: bollo auto azzerato per i primi 5 anni dall’immatricolazione e poi riduzione al 25%. Nessuno sconto, invece, per le vetture ibride.

Toscana

La regione Toscana prevede l’esenzione dal pagamento del bollo auto per i primi 5 anni dalla data di immatricolazione e poi una riduzione al 25% per gli anni successivi. Nessun beneficio per le ibride.

Trentino-Alto Adige

Esenzione dal pagamento del bollo per cinque anni, a partire dalla data di prima immatricolazione per le auto elettriche. Nella provincia di Bolzano, trascorso il quinquennio, l’imposta andrà pagata al 25% mentre nella provincia di Trento si pagherà il prezzo pieno. Per quanto riguarda le auto ibride è prevista un’esenzione di 5 anni dal pagamento ma, nella provincia di Bolzano, l’agevolazione vale solo per auto che producono emissioni di CO2 inferiori a 30 grammi al chilometro.

Umbria

Esenzione dal bollo auto per le auto elettriche per i primi 5 anni e poi riduzione al 25%. Nessuna agevolazione per le auto ibride.

Valle d’Aosta

Prevista un’esenzione di cinque anni per il bollo auto delle auto elettriche e poi la tassa dovrà essere corrisposta al 25% rispetto a quanto previsto per i veicoli con motore termico. Per le auto ibride è prevista un’esenzione di cinque anni ma il beneficio si rivolge solo ai veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 2022.

Veneto

Qui è prevista l’esenzione dal bollo auto per 5 anni dall’immatricolazione per le auto elettriche mentre per le auto ibride l’agevolazione dura solo per i primi 3 anni.