Caffè Don Jerez Eurospin prodotto in Italia da un’azienda top: rapporto qualità prezzo eccellente

Se vai matto per il caffè Don Jerez di Eurospin allora è il momento di scoprire chi lo produce.

Ammettiamolo, noi italiani siamo grandi estimatori di caffè. Consideriamo questa miscela non una semplice bevanda, ma una vera e propria gioia, un momento di condivisione con gli altri, di relax, un ottima scusa per staccare la spina e ritagliarci qualche istante di pace e tranquillità. Se tra i tuoi preferiti c’è il Caffè Don Jerez di Eurospin forse ti sarai chiesto chi è che lo produce: scoprirlo potrebbe essere una vera sorpresa.

Quando si tratta di caffè, del resto, ognuno ha le sue preferenze. Basti pensare che supermercati e simili ci offrono così tanti marchi tra cui scegliere, ognuno con le proprie caratteristiche ben riconoscibili, da rendere impossibile non averne assaggiati diversi e aver, così, scelto quello che più si sposa ai nostri gusti. Cosa c’è da sapere, allora, sul Caffè Don Jerez di Eurospin?

Chi produce il caffè Don Jerez di Eurospin: azienda top in Italia

Un rituale, dicevamo, un momento di piacere da gustare da soli o in compagnia. Il caffè è proprio questo. Con le sue note aromatiche più o meno intense, si può assaporare in moltissimi modi e, ovviamente, ognuno può scegliere quello che preferisce. Che si tratti di aggiungere latte, di evitare lo zucchero, non ha importanza: non c’è una regola che imponga come berlo. L’importante è che piaccia.

Certo, un po’ di maretta si smuove sempre tra gli estimatori, quando si tratta di stabilire come va preparato, con che tipo di acqua, con quanta miscela e così via, ma, alla fine dei conti, ci interessa solo che sia buono. E, a quanto pare, per molti consumatori italiani il caffè Don Jerez di Euospin vanta proprio queste peculiarità: bontà e qualità.

Non c’è da sorprendersi, allora, se la curiosità spinga a chiedersi chi ci sia dietro questo marchio: chi è che produce la miscela? Ebbene, si tratta dell’azienda Pellini, che produce e distribuisce anche a proprio nome. L’azienda è stata fondata a Verona, nello specifico a Bussolengo ed è una vera istituzione del panorama che di recente ha tagliato il traguardo di un secolo nel settore del caffè. E, a quanto pare, il suo caffè non avrebbe nulla da invidiare a quella di marchi iconici che ben conosciamo.