Can Yaman, il vero amore è solo uno: no, non c’entra una donna

Can Yaman, il famoso attore turco è stato al centro del gossip per diverso tempo ma il suo vero amore è solo uno: non stiamo parlando di una donna.

Can Yaman, nel corso degli anni, è diventato un attore sempre più amato, in modo particolare qui in Italia. Il suo successo è cominciato con le prime fiction turche che sono state trasmesse nel nostro Paese, mentre in Turchia veniva quasi ignorato, qui è riuscito a fare breccia davvero in tantissimi cuori. Infatti proprio per questo la sua decisione successiva è stata quella di trasferirsi in Italia, dove in un primo momento fece molto scalpore per la sua relazione con Diletta Leotta.

Successivamente le pagine di cronaca rosa sono passate in secondo piano, in modo particolare quando Can si è lanciato in progetti televisivi sempre più importanti che lo hanno portato a diventare un attore affermato nel nostro Paese. Mese dopo mese Can si è innamorato sempre di più dell’Italia, che ha avuto modo di visitare in lungo e in largo e di conoscere meglio, fino a considerarla praticamente la sua seconda casa.

Can Yaman: cosa c’è davvero nel suo cuore

Can in questo periodo è impegnato sul set di Sandokan, un personaggio a cui è sempre stato associato fin dalle sue prime fiction trasmesse in Italia proprio per via della loro impressionante somiglianza. Forse proprio per questa ragione la produzione ha deciso di offrirgli questo ruolo che gli permetterà di lasciare un segno importante nella storia della televisione e del cinema. Can sta facendo del suo meglio per concentrarsi al meglio su questa nuova esperienza senza farsi prendere da distrazioni o altro. Infatti come procede, ad esempio, la sua vita sentimentale?

“Rispetto a un po’ di tempo fa sto più in disparte: meno selfie, autografi, perché cerco di concentrarmi, calarmi nel ruolo senza distrazioni. Ma l’affetto e il calore della gente li sento anche se non riesco a fermarmi a stringere le mani a tutti” ha raccontato l’attore turco a Tv Sorrisi e Canzoni, esprimendo così tutta la sua gratitudine per questa regione che gli sta dando sempre più emozioni dunque no, al momento non c’è spazio per altro nella sua vita. “Studio e mi esercito sempre con la dizione. Ma me la cavo. Ora pure in siciliano, amunì bedda!”.