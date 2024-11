Kabir Bedi, dalla differenza d’età con l’ultima moglie alla morte del figlio a soli 25 anni: tutto su di lui

Kabir Bedi, tutto sull’amatissimo attore: dalla differenza d’età con l’ultima moglie alla terribile scomparsa del figlio a soli 25 anni.

Quello di Kabir Bedi è un volto che ha conquistato il panorama artistico italiano; ha raggiunto la fama nelle vesti di Sandokan quando fu ingaggiato nel ’67 dal regista Sergio Sollima. Da lì, tutto è storia potremmo dire. Il legame con l’Italia si è consolidato da quel momento in poi, favorendo un vero e proprio scambio culturale fra il Belpaese e l’India al punto che il Presidente della Repubblica Italiana gli ha conferito l’Ordine dal Merito.

Kabir ha preso parte a diverse serie tv italiane divenute molto famose; oltre a Sandokan, lo ricorderete sicuramente in Un Medico in Famiglia. Domenica 3 Novembre ha debuttato su Rai 1 in un nuovo film insieme a Pierpaolo Spollon, Questione di Stoffa.

Oltre l’ampio curriculum artistico dell’attore, si è anche curiosi di conoscerlo di più nella sfera privata. Kabir Bedi ha avuto diverse mogli, dalle quali sono nati anche diversi figli. Purtroppo l’attore ha dovuto affrontare la dolorosa perdita del figlio quando aveva solamente 25 anni. Scopriamo di più.

Kabir Bedi, curiosità sulla vita privata dell’attore

Cosa sappiamo sulla vita privata di Kabir Bedi? L’attore ha avuto diversi amori e ha alle spalle più matrimoni. Il primo matrimonio, risale infatti al 1968 con Protima Bedi; dopo le nozze i due hanno messo al mondo due figli, ma circa 11 anno dopo è arrivato il primo divorzio. L’ex concorrente del GF si è poi nuovamente sposato con Susan Humphreys con la quale ha avuto un altro figlio, Adam.

Anche con Susan è poi arrivato il divorzio, che ha portato l’attore a sposarsi successivamente per la terza volta con Nikki Vijaykar. Solo qualche tempo dopo sembra essere arrivata la donna giusta per lui; sebbene con una bella differenza d’età, poiché a separarli sono ben 30 anni di differenza, la storia d’amore con Parven Dusanij sembra essere quella più longeva per l’attore. I due hanno iniziato la loro relazione nel 2006 per poi convolare a nozze nel 2016. Cosa sappiamo di lei? Parveen ha oggi 48 anni, è da sempre impegnata nel sociale e lavora come produttrice.

Sebbene l’attore possa considerare che ora la sua vita amorosa vada a gonfie vele, c’è un altro dolore che lo strugge nel cuore e che porterà sempre dentro. Ospite a Domenica In, Kabir Bedi aveva parlato della morte del figlio Siddharth, suo secondogenito. Nel salottino di Mara Venier, un Kabir visibilmente commosso ha raccontato: “È stato il momento più brutto della mia vita”- Siddarth si è tolto la vita all’età di 25 anni.

“Lui era molto gentile, un buon uomo, non un violento. Soffriva di schizofrenia e per tre anni nessuno aveva capito bene cosa succedeva con varie diagnosi. Lui era molto intelligente, ma ha perso la sua speranza ed ha preso la sua decisione dopo un discussione con me” – ha raccontato.