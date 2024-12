Carta Dedicata a Te, hai tempo fino al 16 dicembre per non perdere i soldi: cosa accadrà dopo

Nuovi aggiornamenti in arrivo per chi utilizza la Carta Dedicata a Te: gli utenti avranno tempo fino al 16 dicembre per non perdere i soldi.

Pensata come misura di sostegno economico, la Carta Dedicata a Te è stata introdotta dal Governo italiano per aiutare le famiglie in difficoltà nell’acquisto di prodotti essenziali. La carta prepagata presenta, infatti, un credito di 500 euro da poter spendere per beni di prima necessità.

Dedicata a Te non è richiedibile direttamente dai cittadini, ma viene assegnata ai nuclei familiari individuati dall’INPS e dai Comuni. La carta prepagata può essere beneficiata solo da chi presenta determinati requisiti, come un ISEE non superiore ai 15.000 euro.

Una volta assegnata, la carta prepagata può essere ritirata presso gli uffici postali del proprio Comune, previa presentazione di un documento d’identità e di un codice fiscale. Nelle ultime ore, tuttavia, i beneficiari della Carta Dedicata a Te sono stati informati di termine di scadenza piuttosto importante.

Carta Dedicata a Te: puoi beneficiarne fino al 16 dicembre

Per usufruire del contributo una tantum introdotto dal Governo Meloni, è necessario attivare la propria Carta Dedicata a Te entro e non oltre il 16 dicembre 2024. In questa data, infatti, è stato fissato il termine ultimo per l’attivazione del servizio. Se entro tale data i nuclei familiari non procederanno ad attivare la carta, questi perderanno il beneficio senza alcuna possibilità di richiederlo.

Per procedere all’attivazione, basterà recarsi presso uno dei tanti punti vendita convenzionati, utilizzando la carta per acquistare beni di prima necessità. Parallelamente alla data ultima di attivazione, il termine per utilizzare il credito di 500 euro è stato fissato entro il 28 febbraio 2025. Dopo l’attivazione del servizio, dunque, è bene monitorare il credito residuo della carta, utilizzando quest’ultimo nella sua interezza prima della data fissata.

Rispetto all’anno precedente, la lista degli acquisti possibili con Carta Dedicata a Te, è stata recentemente aggiornata e arricchita con alcune novità per i beneficiari. Attualmente, il contributo può essere utilizzato presso i supermercati, i distributori di benzina e presso gli esercizi convenzionati i quali erogano abbonamenti per il trasporto locale.

In alcuni casi, inoltre, la Carta Dedicata a Te può essere utilizzata anche sulle piattaforme digitali degli esercizi pubblici. Il saldo rimanente può essere visualizzato regolarmente presso gli sportelli Atm di Poste Italiane o, in alternativa, chiedendo supporto ad uno degli addetti.