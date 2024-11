Chi produce i dolci McCafè del McDonald’s: sono maestri del dessert

I dolci del McCafè del McDonald’s sono golosissimi e venduti a basso prezzo: ecco chi li produce da molti anni.

Ormai McDonald’s ha saputo imporsi anche nel settore delle caffetterie. Il progetto McCafè fu ideata e lanciato inizialmente solo in Australia, a Melbourne. Era il 1993 e l’allora CEO di McDonald’s Charlie Bell aveva pensato che sarebbe stato interessante proporre al pubblico australiano un angolo per la colazione, dato il successo che stava riscuotendo nel Paese il caffè espresso italiano.

E l’idea fu un successo. Nel maggio 2001, si contavano più di trecento McCafè nel mondo. Gli ultimi Paesi in cui il concept è stato lanciato sono stati nel 2004 la Francia e nel 2005 l’Italia, nazioni dove la McDonanld’s aveva paura di incontrare più resistenze. Per il nostro Paese, la McDonald’s ha subito istituito una collaborazione con Ottolina, storica azienda di torrefazione. Dopodiché si è messa alla ricerca di altri partner per la creazione di torte, croissant e altri dolcetti.

Così i menu McCafè si sono arricchiti di tanti prodotti perfetti per la colazione e la pausa caffè. Oltre ai dolcetti tipicamente statunitensi come i brownie, i donuts e i muffin, McCafè propone anche macaron, monoporzioni di tiramisù, croissant e altre torte.

Per i croissant, negli ultimi anni, McDonald’s Italia ha stresso un accordo con l’azienda campana Cupiello, che oggi produce il 90% dei prodotti da forno venduti nei McCafè. L’idea della catena di fast-food è appunto quella di comportarsi in ogni Paese come un marchio “locale”, stringendo partnership con aziende del territorio. Fa eccezione solo il produttore di torte, che è lo stesso in quasi tutto il mondo.

Chi produce le torte di McCafè: l’accordo McDonald’s-Bindi

Oggi i ristoranti McDonald’s italiani sono gestiti per l’85% secondo la formula del franchising grazie. Ciò significa che dietro ogni ristorante e bar c’è molto probabilmente un imprenditore autonomo. E per l’Italia, l’80% di fornitori è nazionale con stabilimenti attivi in Italia.

La Bindi è l’azienda che produce le torte. Si tratta di una delle più grandi pasticcerie italiane, con una lunghissima tradizione di eccellenza nella preparazione di dessert e torte. La pasticceria è nata nel 1946 e negli anni è diventata un colosso alimentare internazionale.

L’accordo tra McDonald’s e Bindi per la produzione dei dolci del menu McCafè è stato stipulato nel 2018. E proprio tale accordo ha permesso alla McDonald’s di offrire prodotti di pasticceria di alta qualità, come torte radicate alla tradizione italiana. Dal 2020 la Bindi è stata assorbita da Forno D’Asolo, l’azienda nata nel 1985 dai fratelli Paolo e Fabio Gallina. Le due società sono poi passate prima al fondo Bc Partners e poi a Sammontana. E ancora oggi Bindi è un’azienda leader nel settore dei prodotti da forno e di pasticceria surgelata.