Latina, la serie Amazon campione di streaming riscopre la città e non è la prima

Nell’ultimo anno sono diverse le serie che hanno portato a riscoprire il litorale laziale. Tra queste oggi si parla molto di Prisma, prima però l’ha fatto anche Adorazione.

Il mondo delle serie tv rivaluta dunque le location locali, riuscendo a regalarci dunque uno spaccato che non tutti conoscono.

Ma andiamo con ordine, il 20 novembre scorso è stata distribuita su Netflix Adorazione una serie Netflix che ha ottenuto un ottimo riscontro sia dal pubblico che dalla critica. Le riprese di questa serie si sono svolte tra settembre e dicembre 2023 tra Sabaudia e Latina mettendo in evidenza diversi luoghi noti a chi frequenta queste zone.

La storia è quella di una piccola comunità, quella di Sabaudia, che viene sconvolta quando una 16enne scompare nel nulla. Si inizierà a lavorare su diversi sospettati a iniziare dalla ricostruzione degli ultimi momenti prima della sparizione.

La regia è curata da Stefano Mordini, mentre nel cast ci sono principalmente attori giovani e sconosciuti tra cui emerge Federico Russo noto per il ruolo nei Cesaroni e qui protagonista di una serie drammatica. E ancora tra i più famosi troviamo Ilenia Pastorelli e Noemi. La serie scorre via leggera e fluida, riuscendo ad arrivare al pubblico in maniera diretta e senza tanti giri di parole.

Prisma, la serie girata a Latina

Prisma è la nuova serie prodotta da Amazon Video che ha attirato fin da subito l’attenzione del pubblico anche perché diretta da quel Ludovico Besseggiato già regista di Skam Italia. Nelle varie puntate di questa serie sono numerosi i luoghi che possiamo incontrare e che ci raccontano proprio Latina.

Si passa da Piazza del Popolo a Piazza della Libertà per arrivare alla Torre Pontina, la centrale nucleare di Borgo Sabotini, il Parco Falcone-Borsellino e ancora lo Stadio Domenico Francioni e l’Ambra Nuoto.

Di recente abbiamo visto uscire la seconda stagione dopo che la prima era stata protagonista nel 2022. La trama ci racconta la storia di un gruppo di ragazzi di Latina che trattano delle tematiche molto complesse e attuali come l’identità di genere, l’autolesionismo, la sessualità e tanto altro ancora.

Insomma un racconto davvero intenso e che diventa ancora più forte per la presenza di giovani che affrontano queste difficoltà molto complesse da gestire. E nel racconto la città di Latina diventa inevitabilmente protagonista, in grado di creare curiosità tra chi abita in questo luogo e chi lo frequenta abitualmente magari per le vacanze e non solo.