Itri, il giorno più emozionante per i cristiani cattolici: la città vive le ultime ore di vita di Gesù

Se non è il più importante è sicuramente uno dei momenti più profondi per i cattolici cristiani: un giorno difficile da dimenticare.

Itri vivrà stretta in un simbolico abbraccio le ultime ore di vita di Gesù, dalla sua condanna alla morte sulla croce. L’11 aprile per i cattolici cristiani sarà un giorno profondo ed emozionante. Come è stata organizzata la Via Crucis.

La Via Crucis, dal latino “via della croce” è un rito quaresimale molto importante nella religione cristiana cattolica. La celebrazione si tiene di solito il Venerdì della Settimana Santa, ovvero il venerdì precedente la domenica di Pasqua, quando invece si celebra la Resurrezione del Cristo.

La Via Crucis è un rituale, quasi sempre compiuto sotto forma di processione, che percorre quattordici stazioni che descrivono gli episodi salienti della condanna, il supplizio e infine l’uccisione di Gesù. Le stazioni dell’itinerario vengono chiamate così perché consistono in un punto di sosta in cui i fedeli si fermano e intonano salmi e preghiere. Si suddividono in questi importanti momenti di riflessione:

Gesù viene condannato a morte

Gesù è caricato della croce

Gesù cade per la prima volta

Gesù incontra sua madre

Gesù è aiutato a portare la croce da Simone di Cirene

Santa Veronica asciuga il volto di Gesù

Gesù cade per la seconda volta

Gesù consola le donne di Gerusalemme

Gesù cade per la terza volta

Gesù è spogliato delle vesti

Gesù viene crocifisso

Gesù muore in croce

Gesù è deposto dalla croce

Il corpo di Gesù è deposto nel sepolcro

Via Crucis a Itri l’11 aprile 2025: come è stata organizzata

Una giornata di riflessione e preghiere a Itri con la Via Crucis prevista l’11 aprile, venerdì. Nel 2025 l’evento tra i più importanti per i cristiani cattolici, quest’anno sarà vissuto in concomitanza con il Giubileo. Verrà celebrata al Santuario della Madonna della Civita di Itri dall’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari, che è anche autore delle meditazioni delle 14 stazioni che verranno proposte in altrettante cappelline lungo la mulattiera che dai piedi della montagna della Civita in località Raino sale fino alla vetta.

Prenderà il via alle 14,30 dalla prima Stazione. Dopo la processione, meditazioni, testimonianze e Messa presieduta dal vescovo. “Quest’anno – ha detto il rettore del Santuario, don Adriano Di Gesù – la Via Crucis ha anche un valore giubilare, presenti pellegrini di altri santuari del Centro Italia, movimenti, confraternite, gruppi di preghiera mariane».