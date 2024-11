Ci mettiamo di tutto, ma alcuni capi non vanno in asciugatrice: li rovini irrimediabilmente

Anche tu metti tutti questi capi in asciugatrice? Fai attenzione perché alcuni potrebbero rovinarsi in maniera irreparabile.

Da quando l’asciugatrice è entrata a far parte delle nostre case e delle nostre vite ci siamo abituati a mettere al suo interno praticamente di tutto! Questo elettrodomestico è di fatto molto utile per accelerare i tempi di asciugatura, soprattutto in inverno quando non è possibile stendere all’esterno a causa del freddo, dell’umidità, della pioggia e del brutto tempo.

Grazie al suo aiuto possiamo anche risparmiarci la seccatura di fare asciugare i panni bagnati in casa, causando a lungo andare tracce di umidità e di muffa.

Ad ogni modo, nonostante gli innumerevoli vantaggi, l’utilizzo dell’asciugatrice può avere anche una serie di controindicazioni. Non tutti i capi, infatti, sono adatti a questo tipo di trattamento. Alcuni rischiano di danneggiarsi irreparabilmente.

Ci mettiamo di tutto, ma alcuni capi non vanno in asciugatrice: attenzione o li rovini

Anche tu nell’asciugatrice ci metti praticamente di tutto? Non c’è niente di più sbagliato! Non tutti i capi, infatti, sono adatti a sopportare questo tipo di trattamento. Il rischio è quello di danneggiarli per sempre e di doverli buttare via prima del tempo. Per evitare di correre simili pericoli vediamo quali indumenti non dovresti mai asciugare con questo elettrodomestico.

Lana e cachemire: si possono mettere in asciugatrice solo se è presente un programma specifico che abbia rotazioni satellitari, studiate per evitare lo sfregamento e l’infeltrimento.

si possono mettere in asciugatrice solo se è presente un programma specifico che abbia rotazioni satellitari, studiate per evitare lo sfregamento e l’infeltrimento. Magliette, jeans ed altri indumenti con paillettes, brillantini, borchie, cerniere ed applicazioni in metallo: non vanno messi in asciugatrice perché potrebbero rimanere impigliati fra loro o con altri indumenti rovinandosi irreparabilmente.

non vanno messi in asciugatrice perché potrebbero rimanere impigliati fra loro o con altri indumenti rovinandosi irreparabilmente. Magliette e felpe con stampe in rilievo spesse: sottoponendo questi capi al trattamento in asciugatrice potrebbero formarsi delle crepe sulle immagini per via dell’eccessivo calore.

sottoponendo questi capi al trattamento in asciugatrice potrebbero formarsi delle crepe sulle immagini per via dell’eccessivo calore. Indumenti in pelle, ecopelle e similpelle: potrebbero rovinarsi per via delle alte temperature.

potrebbero rovinarsi per via delle alte temperature. Scarpe: sebbene possa sembrare una soluzione molto pratica, mettere le scarpe nell’asciugatrice potrebbe rivelarsi molto pericoloso, in quanto potrebbero rovinarsi e rovinare l’elettrodomestico stesso, a meno che non si abbia l’apposito cestello.

sebbene possa sembrare una soluzione molto pratica, mettere le scarpe nell’asciugatrice potrebbe rivelarsi molto pericoloso, in quanto potrebbero rovinarsi e rovinare l’elettrodomestico stesso, a meno che non si abbia l’apposito cestello. Giacche trattate con prodotti idrorepellenti: è praticamente inutile.

Esclusi questi capi, tutto il resto è consentito. L’importante, però, è adottare sempre qualche semplice, ma fondamentale accortezza. In particolare, è buona norma non sovraccaricare il cestello, centrifugare il bucato ad almeno 1000-1200 giri e utilizzare il corretto ciclo per non andare incontro a possibili restringimenti.