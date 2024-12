Cimici da letto: l’ultima scoperta degli scienziati crea il panico, un vero incubo

La scoperta è di quelle che lascia completamente senza parole. Gli scienziati sono rimasti senza parole. Cosa succede e come si comportano le cimici da letto.

Dei piccoli animaletti che non vorremmo mai e poi mai trovare all’interno del nostro letto. Un luogo dove dovremmo solamente riposarci e staccare la spina facendo dei bei sogni. Noi oggi però condivideremo la scoperta fatta dagli scienziati. Nessuno lo aveva mai e poi mai ipotizzato. Entriamo nel dettaglio della vita delle cimici da letto.

Quello che devi sapere se hai necessità anche di doverle mandare via, una volta scoperte nel tuo letto. Quindi non ci dilunghiamo molto e vediamo che cosa sappiamo o meglio è stato scoperto.

Cimici da letto la scoperta sconvolgente

La scienza ed i ricercatori lavorano sempre in modo continuativo anche se delle cose che non sappiamo. Come nel caso dello studio per quanto riguarda le cimici dei letti. Dei parassiti che si nutrono del nostro sangue. Infestano in modo particolare materassi, cuscini e via dicendo. Il loro morso si nota perché lasciano dei segni rossi e molto pruriginosi.

In che momento della giornata? Quasi esclusivamente di notte. In alcuni paesi come la Francia, di recente, c’è stata una vera e propria infestazione a livelli molto importanti. Molto spesso, anche se sembra che abbiamo debellato il problema dopo poco ritornano, come se fossero più forti dei repellenti che vengono utilizzati.

Ma ecco che lo studio ha scoperto un particolare genoma che gli permette di essere così resistenti. La ricerca è stato condotto da un team giapponese degli scienziati del PtBio Co-Creation Research Center – Genome Editing Innovation Center dell’Università di Hiroshima insieme a dei colleghi del Laboratorio di Informatica del Genoma e la Divisione Ricerca e Sviluppo della società Fumakilla Limited.

I ricercatori, dopo il loro studio sono arrivati alla conclusione che hanno un super ceppo. Si sono concentrati sulla specie Cimex lectularius che è 20.000 volte superiore per resistenza dei pesticidi rispetto ad altre specie.

In precedenza le invasioni delle cimici da letto venivano debellate con il DDT ma da quando è stato messo al bando, perché giustamente considerato dannoso, sono tornate. Ma, grazie alle informazioni ottenute grazie a questo studio particolare gli scienziati sono fiduciosi che verranno trovati nuovi metodi per debellarle.

Se ti interessa un approfondimento a livello maggiore puoi leggere l’intera ricerca “Genome-Wide Search for Gene Mutations Likely Conferring Insecticide Resistance in the Common Bed Bug, Cimex lectularius” all’interno della rivista specializzata Insects.