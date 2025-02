Cisterna di Latina, busta sospetta fuori da un negozio: cosa hanno trovato i carabinieri

Il ritrovamento è stato fatto da un negoziante che ha immediatamente avvisato i militari. Ecco cosa è stato rinvenuto all’interno dell’involucro

Era arrivato al negozio e tutto sembrava andare per il meglio almeno fino a quando il titolare dell’attività non si è imbattuto in una busta sospetta all’esterno. Un qualcosa che lo ha portato immediatamente a chiamare i carabinieri sia per segnalare la cosa che per capire anche il contenuto. Naturalmente il timore è che si poteva tratta di qualcosa di pericoloso.

Sul posto sono arrivati i militari che, con tutte le precauzioni del caso, hanno aperto la busta e scoperto cosa c’era dentro. Il contenuto è stato sicuramente una sorpresa ed ora si sta indagando per cercare di risalire a chi ha lasciato la busta e anche individuare il perché della presenza di questa sostanza all’interno.

Cosa c’era all’interno della busta

A Cisterna di Latina solitamente è molto raro trovare delle buste sospette all’esterno di un negozio e questo ha portato il titolare ad avvertire subito i carabinieri. E mai si sarebbe aspettato di trovare quel contenuto. Secondo le informazioni che si hanno a disposizione c’erano tre kg di hashish divisi in sei panetti da 500 grammi ciascuno.

Molto difficile ad oggi dire il perché della presenza della sostanza stupefacente in quel preciso posto e chi l’ha lasciata. Gli inquirenti stanno effettuando tutti gli approfondimenti del caso e per questo motivo si preferisce mantenere il massimo riserbo. Naturalmente il titolare del negozio è stato già ascoltato e ha confermato di non essere a conoscenza dell’accaduto.

L’inchiesta prosegue e nei prossimi giorni ci potrebbero essere delle novità molto importanti. La scoperta della presenza della sostanza stupefacente conferma la necessità di un intervento per rendere maggiormente più sicura la città.

In provincia di Latina la lotta alla droga continua

La scoperta della droga conferma la necessità da parte degli inquirenti di aumentare i controlli per garantire la massima sicurezza di cittadini e turisti. Per questo motivo non sono escluse delle nuove misure magari già a partire dalle prossime settimane.