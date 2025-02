Formia, ladri in azione in pieno centro: svaligiato un negozio

Ancora un furto nella città laziale. I malviventi hanno piazzato un colpo importante andando a rubare in uno dei negozi più conosciuti in zona

Inizia ad esserci preoccupazione a Formia per i diversi furti avvenuti in queste ultime settimane. Prima nel mirino dei malviventi erano finiti gli appartamenti. Diverse le case svaligiate. Ora, a quanto sembra, gli obiettivi sono cambiati. Nella scorsa notte, come riferito dai media locali, è stato messo a segno un colpo importante in un negozio in pieno centro.

Stando alle prime informazioni, i ladri sono entrati in azione nella notte tra il 18 e il 19 febbraio sfruttando anche il fatto che in strada non c’era nessuno. Sono riusciti a portare via un bottino molto interessante in davvero pochi minuti e sulla vicenda è stata aperta un’indagine per accertare meglio quanto successo e risalire ai responsabili del furto.

Furto in pieno centro: cosa è successo

Un colpo in pieno centro nella notte non si vedeva da tempo a Formia. I malviventi, come spiegato in precedenza, nelle ultime settimane avevano messo nel mirino gli appartamenti. Ora, però, la situazione sembra essere cambiata e sono finiti anche i negozi tra le mira dei ladri.

LEGGI ANCHE >>> Formia, 20enne fermato dai carabinieri: cosa stava facendo

La prima attività ad essere svaligiata è stata l’Ottica Lucciola, molto conosciuta in città. Stando alle informazioni che si hanno a disposizione, i ladri sono entrati in azione nella notte portando via un bottino importante nel giro di davvero pochi minuti. Sul posto poco dopo sono arrivate le forze dell’ordine per cercare di coglierli sul fatto, ma ormai i malviventi erano in fuga.

È stata aperta un’indagine per cercare di risalire alla loro identità. Non sarà semplice, ma si spera che le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona possano aver ripreso qualcosa.

Furti collegati tra loro?

Altra cosa da capire è se i furti avvenuti in queste ultime settimane hanno un collegamento fra loro. Al momento è difficile dire se i malviventi sono stati sempre gli stessi e a questo punto toccherà agli inquirenti riuscire a ricostruire meglio il tutto e dare una risposta alla domanda fatta in precedenza.

Di certo al momento c’è preoccupazione a Formia per tutti questi furti. Il timore è che in futuro possano avvenire altri episodi simili e quindi la speranza è che si possa in poco tempo fermare i responsabili e dare maggiore sicurezza in città.