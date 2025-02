Formia, 20enne fermato dai carabinieri: cosa stava facendo

Un ragazzo è stato denunciato dai militari mentre si trovava in strada. Ecco cosa è successo e soprattutto il motivo che ha portato al fermo del giovane

Nella zona di Formia prosegue il duro lavoro dei carabinieri per le strade per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti. Controlli quotidiani che portano a diverse operazioni. L’ultima, come riportato dai media locali, è avvenuta nelle scorse ore nella città di Minturno.

I militari, durante una consueta operazione di controllo, hanno sorpreso un ragazzo di 20 anni, proveniente dal napoletano, in stato di ebbrezza, ma non solo. Per questo motivo è scattato la denuncia in stato di libertà in attesa della decisione del Gip sul possibile processo. Naturalmente si sta cercando di ricostruire meglio quanto successo e capire anche il perché il giovane si trovava in questa situazione.

Minturno, giovane arrestato: cosa è successo

Il giovane era arrivato a Minturno dal napoletano con la sua macchina. Al momento del fermo, però, è stato colto dai carabinieri in stato di ebbrezza alcolica ad un tasso superiore rispetto a quello previsto, ma non solo. Infatti, il ragazzo era in possesso anche di un coltello serramanico ed ora nei suoi confronti è scattata la denuncia in stato di libertà.

Il 20enne, quindi, resta libero in attesa del processo. Naturalmente ora dovrà stare molto attento a non compiere in futuro altre vicende simili per non rischiare il carcere. Non è chiaro se nelle intenzioni del ragazzo c’era quella di andare ad aggredire qualcuno oppure il coltello serramanico era in auto senza alcun obiettivo.

Le indagini, quindi, proseguono e nelle prossime ore si proverà a chiarire meglio il percorso del ragazzo e il motivo per cui era arrivato a Minturno. Tutte cose da verificare per ricostruire in modo definitivo quanto successo nel paesino alle porte di Formia.

I controlli serrati in città

L’operazione di Minturno è stata possibile grazie al duro lavoro che si sta facendo ormai da giorni. I controlli sono serrati in tutte le città nei pressi di Formia per garantire la massima sicurezza di cittadini e turisti in un periodo sicuramente molto importante come questo di Carnevale.