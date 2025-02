Formia, trovato con un panetto di droga: la decisione del giudice fa discutere

Una scelta particolare e molto discutibile. Si può riassumere così la sentenza di un giudice nei confronti di una persona trovata con panetto di droga

Lo avevano trovato gli uomini della Guardia di Finanza con un panetto di droga non di poco conto e nei suoi confronti erano scattate le manette. Il fermo, come riportato dai media locali, risale ormai a diverso tempo fa. Secondo le informazioni, l’uomo è stato sorpreso in possesso della sostanza stupefacente nel novembre 2020 nei pressi della stazione di Formia.

Ora a distanza di quasi cinque anni arriva una sentenza destinata a far discutere. Nessuno, infatti, si sarebbe aspettato una decisione simile da parte del giudice ed si attendono le motivazioni per avere un quadro più chiaro sul perché e su cosa lo ha portato ad arrivare ad una sentenza simile. Naturalmente non è da escludere che la Procura possa ricorrere in secondo grado per magari riaprire la discussione su una vicenda che ha tenuto banco per diverso tempo.

La ricostruzione dell’accaduto e la sentenza

La ricostruzione della vicenda è stata fatta dai media locali. Secondo le informazioni che si hanno a disposizione, l’uomo nel novembre 2020 è stato sorpreso dalla Guardia di Finanza nei pressi della stazione con oltre 140 singole dosi di hashish. Sostanza stupefacente che naturalmente non era solo per uso singolo e, di conseguenza, sono scattate le manette.

Tutti si aspettavano una condanna importante nei confronti dell’uomo, ma a sorpresa si è deciso di non arrivare ad una condanna esemplare contro l’imputato. Il giudice, infatti, un po’ a sorpresa ha deciso di assolvere la persona. Una scelta assolutamente a sorpresa considerato che la quantità di droga era importante.

Ora bisognerà attendere le motivazioni per capire meglio cosa succederà e quali saranno le motivazioni che hanno portato a questa scelta sicuramente non prevista. Il rischio è che si possa arrivare ad un precedente anche per altre vicende simili. Per questo motivo bisognerà attendere i prossimi mesi per avere un quadro più chiaro.

Naturalmente c’è curiosità di capire anche come si comporterà l’accusa. Non è da escludere che si arrivi ad un ricorso in secondo grado per cercare di ribaltare la sentenza di primo grado.