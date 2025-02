Sanremo, anche Formia sale sul palco dell’Ariston: due artisti pronti a stupire

La città laziale arriva al Festival con due cantanti che sono pronti a incantare da questa sera. Andiamo a scoprire chi sono gli artisti

Il Festival di Sanremo è pronto a prendere il via. Dopo la lunga attesa (e le polemiche), le luci all’Ariston sono pronti ad accendersi e c’è grande curiosità di capire se questa edizione ricalcherà le orme delle precedenti oppure se ci sarà uno stacco importante rispetto a quanto accaduto con Amadeus.

E tra i protagonisti di questa edizione della kermesse canora ci sono anche due artisti legati a Formia. Per loro una esperienza importante e formativa visto che si tratta di una prima avventura tra i grandi. Naturalmente l’emozione si farà sentire, ma la speranza è quella di poter riuscire ad ottenere un successo importante non solo sul palco dell’Ariston, ma anche con la vendita dei dischi e dei propri brani.

Il legame con Formia

Tra le Nuove Proposte di quest’anno troviamo anche Settembre e Maria Tomba. I due artisti sono arrivati all’Ariston grazie al percorso di Area Sanremo e Sanremo Giovani e hanno un legame molto forte con la città laziale grazie ad una casa discografica che è in continua crescita oltre che diventata un punto di riferimento nel panorama internazionale.

La NextStop Music Publishing è una giovane casa di editoria musicale di Formia che nel giro di davvero qualche anno è riuscita a prendere spazio in Italia e diventare un punto di riferimento non solo per gli artisti emergenti. Sanremo è sicuramente un punto di partenza e la speranza è quella di poter ottenere un grande successo sia con Settembre che con Maria Tomba. Due cantanti che stanno dimostrando di poter ambire a traguardi importanti e il supporto dei discografici è sempre importante.

Naturalmente Formia spera di riuscire tramite questa casa discografica e i cantanti a farsi conoscere anche nel mondo musicale. Un’occasione per crescere e magari portare anche artisti locali ad emergere grazie anche al supporto della NextStop Music Publishing. L’appuntamento per la città laziale è quindi all’Ariston e la speranza è quella di poter trionfare ed entrare nella storia della kermesse canora con la giovane casa di editoria musicale in attesa magari di vedere qualche artista locale calcare un palco simile.