Claudia Pandolfi in lacrime: “Mi dispiace per il vostro dolore” | VIDEO

L’attrice Claudia Pandolfi è apparsa in lacrime in un video pubblicato sui social: qual è il motivo che determina la sua tristezza?

“Mi dispiace per il vostro dolore“, sussurra l’attrice, con gli occhi pieni di lacrime e il volto struccato pieno di dolore. Tanto dispiacere ha invaso il cuore della quarantanovenne romana Claudia Pandolfi durante un video pubblicato sulla propria pagina Instagram in risposta ad alcuni messaggi ricevuti.

Finora Claudia Pandolfi non è mai stata un’artista particolarmente votata all’esposizione di sé sui social network. Raramente posta contenuti pienamente personali: si limita a pubblicizzare il suo lavoro da artista e a qualche foto accessoria o qualche video estemporaneo della sua vita quotidiana. Di solito non risponde neanche ai commenti dei fan.

Stavolta ha fatto diversamente, mostrandosi fragile e commossa di fronte a una camera per esprimere il suo dispiacere per una triste condizione vissuta da persone che le hanno scritto. Nel video, Claudia ha ringraziato i suoi follower per i messaggi ricevuti e si è detta profondamente triste per le esperienze dolorose che tante persone hanno vissuto e continuano a vivere. Infine, ha sottolineato l’importanza di sensibilizzare su alcuni temi molto delicati e spesso banalizzati.

Il dolore dell’attrice è rivolto alle vittime di bullismo. Tutto ciò dopo che alcuni fan, di cui l’attrice non fa il nome, le hanno scritto dopo aver visto il film Il ragazzo dai pantaloni rosa, pellicola in cui Claudia Pandolfi interpreta la madre di Andrea Spezzacatena, un quindicenne che si è tolto la vita a causa del bullismo.

Le lacrime di Claudia Pandolfi nella risposta alle vittime di bullismo

Dunque l’attrice ha voluto metterci la faccia per ringraziare chi, sui social, le ha scritto dopo aver visto il film in cui interpreta Teresa, la madre di Andrea Spezzacatena, un quindicenne che il 20 novembre 2012 si tolse la vita perché bullizzato senza pietà da parte dei compagni di scuola. Nella clip pubblicata su Instagram, l’attrice esprime tutta la propria commozione e ringrazia per le migliaia di messaggi ricevuti.

“Non ho mai parlato direttamente in questa maniera alle persone che mi seguono sui social, ma sto leggendo così tanti messaggi da parte vostra… voi che siete andati a vedere Il ragazzo dai pantaloni rosa“, dice l’attrice. “Mi dispiace“, continua, e lo ripete più volte.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Pandolfi (@missipanda)

E insiste sull’assurdità spacciata per normalità, per la cattiveria e la superficialità che permettono a queste cose di accadere. “Mi dispiace che abbiate dovuto affrontare tanto dolore nella vita. Piango perché sì… Mi dispiace. Grazie per quello che scrivete”. E gli utenti del social hanno apprezzato il modo in cui l’attrice si è messa a nudo. Tante le attestazioni di stima e vicinanza. La Pandolfi c’è riuscita davvero: con la sua immagine e le sue parole, ha sensibilizzato il distratto pubblico dei social su un argomento importante, mostrandoci che un uso sincero e sensibile del web è ancora possibile.