Col Natale alle porte non butto più la carta del pane: mi fa risparmiare una fortuna

Natale si avvicina e, ovviamente, bisogna risparmiare laddove possibile: con la carta del pane risparmio una fortuna!

Quando arriva il periodo Natalizio, in genere, dentro di noi fanno breccia emozioni contrastanti. Da una parte l’emozione e l’entusiasmo per la festività, dall’altra la nostalgia e, ancora, una certa preoccupazione per la consapevolezza di quanto ci costerà, in termini economici, tale ricorrenza. Io ho smesso apposta di buttare la carta del pane: mi fa risparmiare una fortuna.

Il pane è uno di quegli alimenti che portiamo a tavola, di solito, ogni giorno. Non ha rivali in fatto di bontà, soprattutto quando è ancora caldo perché appena sfornato. In genere, ci viene venduto avvolto in fogli di carta che hanno un colore marroncino o poco più chiaro. Proprio questi fogli mi salvano a Natale.

Carta del pane, così a Natale mi permette di risparmiare una piccola fortuna

Natale è, ormai da tradizione, sinonimo di regali. Ciò significa che ci premuniamo di acquistare o realizzare qualcosa di originale e speciale per far felici le persone a noi care, i nostri amici e famigliari. Ovviamente, ciò ci porta a spendere un bel po’, considerato che non vogliamo certo sfigurare né deludere nessuno. E non è il solo costo da considerare.

Quando facciamo un regalo, infatti, il bello è permettere al destinatario di scartarlo, per non rovinare la sorpresa. Di conseguenza, ci ritroviamo ad acquistare rotoli su rotoli di carta regalo che, ammettiamolo, non hanno un costo così irrisorio. E se ci fosse un modo di risparmiare?

Ebbene, ciò a cui pochi pensano è usare la carta del pane. Una volta “spolverata” da eventuali briciole, possiamo servircene per incartare i nostri regali e non solo. Essendo “neutra”, abbiamo la possibilità di personalizzarla a nostro gusto.

Che si tratti di usare pennarelli, adesivi, glitter o semplicemente scrivere il nome della persona cui è destinato il presente, di sicuro si tratterà di una soluzione originale e molto economica. Basterà conservare, giorno dopo giorno per qualche settimana, la carta in cui l’alimento è avvolto.

Un’idea molto “rustica” ma alla moda, è quella di evitare anche scotch e nastrini e servirsi, per chiudere, di un comune filo di spago, di quello che magari abbiamo già a casa perché lo usiamo in cucina per gli alimenti. L’effetto che otterremo sarà quello di un dono preparato con le nostre mani e le persone a noi care apprezzeranno l’ingegno e l’impegno che abbiamo dedicato loro.