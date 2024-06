Colpisce con lo specchietto dell’auto un 65enne che finisce in ospedale

Nella tarda mattinata del 01 giugno c.a. a Maenza (LT), i Carabinieri della locale Stazione, sono intervenuti su un’incidente stradale tra un veicolo guidato da un cittadino romeno classe 93 residente a Maenza (LT) e un velocipede condotto da un cittadino classe 59 residente a Terracina (LT).

Per cause in corso di accertamento l’autovettura, procedendo nella medesima direzione di marcia del velocipede, a seguito dell’impatto del proprio specchietto retrovisore esterno destro con il predetto velocipede, ha fatto rovinare al suolo il 65enne che è stato trasportato presso il nosocomio di Latina (LT) dal personale del 118 intervenuto.