Come far durare il make-up a lungo: trucchi e consigli utili

Dopo aver realizzato un make-up, magari anche molto elaborato, ci chiediamo sempre: ma quanto durerà? Soprattutto in estate, la durata del trucco è un fattore che può preoccuparci, ma con alcuni piccoli accorgimenti, possiamo renderlo più durevole e resistente.

Online su siti come L’Oréal Paris , Lancôme o Maybelline New York è possibile trovare un’ampissima scelta di prodotti skincare e make-up che ci aiutano a mantenere intatto il trucco, per tutta la giornata.

Vediamo quali prodotti utilizzare.

Preparare la pelle con la skincare

Un make-up durevole parte sempre dalla skincare. Prima di procedere col trucco, andiamo a detergere la pelle, in modo da eliminare ogni impurità, come i residui di make-up, gli eccessi di sebo, la polvere e le particelle di smog.

Queste impurità, infatti, possono rendere il make-up meno uniforme e duraturo sulla pelle. Terminiamo la detersione con un tonico leggermente esfoliante, in modo da eliminare anche le cellule morte. Per mantenere il make-up più a lungo, inoltre, è consigliabile idratare la pelle, per renderla più morbida e uniforme, pronta per i prodotti che andremo ad applicare.

Applichiamo, quindi, una crema idratante dalla formula leggera, che possa essere assorbita velocemente dalla pelle, che sarà, poi, pronta all’applicazione del make-up.

Primer

Per far durare di più il trucco, un prodotto essenziale è il primer viso. Si tratta di un prodotto in crema, che va ad uniformare l’incarnato e a correggere le discromie cutanee. Non ha una coprenza elevata, ma riesce a regalare alla pelle un aspetto più compatto e uniforme.

Oltre a correggere le piccole imperfezioni, aiuta il make-up a durare di più. Nella sua formula, solitamente troviamo degli attivi rivitalizzanti, uniformanti e idratanti. Basterà applicare una piccola quantità di prodotto sulla pelle detersa, prima dell’applicazione del make-up e la nostra pelle risulterà immediatamente più compatta e luminosa.

Quali prodotti make-up utilizzare per un trucco più durevole

Dopo aver preparato la pelle a dovere, se vogliamo un make-up che duri più a lungo, dobbiamo scegliere i prodotti giusti.

Fondotinta

Come sappiamo, si tratta di un prodotto essenziale per poter uniformare l’incarnato, minimizzare le imperfezioni e le discromie e rendere la pelle più luminosa. Se vogliamo che il nostro make-up duri più a lungo, per la nostra base, scegliamo un fondotinta a lunga durata.

A differenza delle vecchie formule, i fondotinta a lunga durata di oggi possono anche avere una coprenza media e non appesantire troppo la pelle, il che li rende perfetti anche per chi ha la pelle grassa.

Cipria

La chiave per fissare il make-up è sicuramente la cipria. Si tratta, infatti, di un prodotto che va ad assorbire il sebo in eccesso e ad opacizzare la pelle. In questo modo, la cipria opacizza la pelle e fissa il make-up.

Possiamo applicarla con un pennello o con un beauty blender leggermente inumidito alla fine del nostro make-up, soprattutto nella cosiddetta “zona T” (fronte, naso e mento), dove la pelle è spesso lucida.

Per un effetto ancora più opacizzante e duraturo, possiamo applicare la cipria in due momenti: dopo l’applicazione del primer e alla fine del nostro make-up.

Prodotti occhi waterproof

A causa del sudore o della lacrimazione degli occhi, alcuni prodotti make-up occhi, come ombretti, matite, eyeliner e mascara, tendono a sbavarsi, rovinando il trucco.

Per una maggiore durata, possiamo optare per prodotti waterproof, resistenti all’acqua, al sudore e alle lacrime.

Grazie alla formula waterproof, si crea una barriera che impedisce di far colare il trucco, anche in ambienti molto umidi o a contatto con l’acqua.

Si tratta della scelta ideale durante l’estate, quando le alte temperature fanno sudare oppure quando ci sono condizioni atmosferiche avverse, come la pioggia o il vento.

Spray fissante

Alla fine del nostro make-up, come tocco finale, non può mancare una spruzzata di spray fissante. Grazie alla sua formula, infatti, permette di fissare il make-up a lungo, senza il bisogno di ritoccarlo di continuo. Inoltre, grazie alla sua formula leggera, è perfetto per ogni tipologia di pelle e non la appesantisce durante la giornata.

Basterà spruzzare lo spray fissante sul viso, alla fine del make-up, in modo che si crei una sorta di barriera protettiva, a prova di acqua, sudore e altri fattori esterni.