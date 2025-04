Come far durare più a lungo la batteria dell’iPhone: 3 trucchi per risparmiare energia

Se hai un iPhone avrai a mente un problema ben preciso: esci di casa con la batteria al 100%, trascorri meno di metà giornata all’esterno… il tuo cellulare si spegne e sei costretto ad usare la powerbank o a trovare un posto in cui caricare! Come risolvere questo problema? Te lo svelo subitissimo.

Sai, con qualche accorgimento è possibile far durare molto a lungo la batteria dell’iPhone. Ci vuole davvero pochissimo per applicarli tutti quanti. A breve ti svelerò come fare.

Sei pronto? Prendi il tuo cellulare e preparati a farne durare molto più a lungo la batteria. Ti assicuro che potrai portartelo in giro senza più avere problemi.

3 trucchi per far durare a lungo la batteria dell’iPhone e risparmiare energia

Il primo consiglio ti farà sorridere, perché ti sembrerà banalissimo. Ma non hai idea – per davvero – di quante persone non lo seguano e finiscano per sprecare tanta (TANTA) batteria inutile.

La modalità Risparmio Energetico è una funzione integrata in tutti gli iPhone e riduce temporaneamente l’attività in background, la luminosità dello schermo e alcuni effetti visivi. Ecco: ATTIVALA. Ti assicuro che facendolo risolverai già gran parte del tuo problema e riuscirai a far durare a lungo, molto a lungo, la batteria dell’iPhone.

Ricorda inoltre di chiudere le APP che non stai utilizzando. A volte sei convinto di averle chiuse (a me capita spessissimo) ma in realtà sono ancora attive in background, con conseguente spreco di batterie. Ecco dunque un altro consiglio che sarà una svolta, ma non è l’ultimo che ho intenzione di darti.

Pronto a scoprire l’ultimo? Beh, lo schermo è uno dei componenti che consuma più batteria in assoluto. Un trucco efficace per risparmiare energia è abbassare manualmente la luminosità, soprattutto quando non è necessario tenerla alta. Per farlo, puoi disattivare la regolazione automatica accedendo alle impostazioni, nella sezione “Accessibilità”, sotto “Schermo e dimensioni testo”.

Fatto ciò, ti assicuro che comincerai a vedere raramente la tua batteria colare a picco dopo pochissime ore di utilizzo del tuo cellulare. Ti do’ un ultimo consiglio, anche se esula dai tre che ti avevo promesso: se possiedi un iPhone con schermo OLED (come nei modelli dall’iPhone X in poi), attivare la modalità scura può contribuire a ridurre i consumi e non di poco. Anche questa è solo una piccola accortezza che potrebbe davvero cambiare tutto. Una piccola, grande accortezza da prestare assieme alle altre di cui ti ho già scritto in precedenza.