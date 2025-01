Come pulire correttamente la lingua per un’igiene orale impeccabile e molteplici benefici

Avere una corretta pulizia della nostra lingua non è da tutti, anzi. Scopriamo insieme i passaggi che dobbiamo fare e quali sono i benefici. Rimarrai stupito!

Quando ci dobbiamo dedicare alla pulizia della bocca sappiamo bene che dobbiamo utilizzare il giusto tempo per i denti, per le gengive ma quasi nessuno si occupa della lingua. Si avete letto bene. Sono pochissime le persone che hanno una corretta igiene orale. Noi oggi ti vogliamo far conoscere che cosa devi fare e per quale motivo.

Non immagini nemmeno quanto possa cambiare il tuo modo di vedere la pulizia della bocca ed i benefici incredibili che ti porta. Quindi scorri e prendi nota iniziando da subito!

Lingua perfettamente pulita e perché farlo

La pulizia della lingua rientra nei passaggi per avere una buona igiene orale, oltre alla pulizia dei denti e all’utilizzo del filo interdentale. In questo modo possiamo evitare problemi legati all’alitosi, alle carie o alle gengiviti. Ovviamente quando parliamo della pulizia della lingua ci riferiamo ad un qualcosa di superficiale.

Ovvero dove si trovano le nostre papille e si possono annidare residui di cibo, placca, o cellule morte. Solitamente, queste sostanze tendono a far si che possiamo avere problemi di alitosi. Ma come si pulisce veramente la lingua? Ci sono non uno ma ben tre modi. Iniziamo con il primo, ovvero il raschietto linguale.

Parliamo di uno strumento davvero molto efficace che possiamo acquistare in farmacia o nella grande distribuzione ed è molto economico utilizzarlo. Possiamo trovarlo di plastica o di metallo che ha una piccola parte con una curva dove passare la lingua. Ma come si utilizza? Dobbiamo come prima cosa tirare fuori la lingua, posizionare il raschietto sulla parte posteriore facendo attenzione a che non provochi il riflesso del vomito.

Premiamo delicatamente e trasciniamolo nella parte anteriore. Passiamo il raschietto sotto l’acqua calda e sciacquiamolo. Sputiamo la saliva in eccesso e ripetiamo il passaggio tra le due e le cinque volte.

Per pulire la lingua possiamo utilizzare anche lo spazzolino. Sappiamo bene che in commercio ci sono con le setole di tanti tipi ed alcuni hanno anche una parte in gomma.

A noi occorre quello con le setole morbide. Tiriamo fuori la lingua in più possibile posizioniamo lo spazzolino nella parte anteriore e spazzoliamo avanti ed indietro. Eliminiamo sempre la saliva in eccesso e puliamo lo spazzolino con acqua tiepida. Sciacquiamo la bocca con acqua finita la pulizia della lingua.

Questo passaggio andrebbe effettuato ogni volta che laviamo i nostri denti. Possiamo pulire la nostra lingua anche utilizzando il collutorio. Che completa la pulizia generale della nostra bocca. Come utilizzarlo? Bè questo lo sappiamo tutti. Quindi adesso che conosci come fare e sai che pulire la lingua porta tanti benefici come ti abbiamo indicato forse è il momento di iniziare a farlo!