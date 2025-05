Come rendere i peperoni più digeribili: basta un semplice trucco per dire addio al mal di stomaco

Sta per arrivare l’estate, stagione in cui tornano alcuni degli ortaggi più amati. Tra questi ci sono i peperoni, uno dei miei preferiti in assoluto se devo dire la verità. Tuttavia, hanno un grande difetto: sono molto difficili da digerire. Ma basta un semplice trucco per renderli più leggeri e dire addio al mal di stomaco.

I peperoni sono un ortaggio estremamente buono e versatile, che amo usare nella mia cucina. Tuttavia, ogni volta che li mangio mi ritrovo con un gran peso allo stomaco ed è per questo che mi sono chiesta: come renderli più leggeri?

Fortunatamente ho imparato presto come rendere i peperoni più digeribili. La verità è che, per fortuna, è estremamente semplice: basta fare quello che ti dirò e, te lo assicuro, non ti daranno più alcun problema.

Come rendere i peperoni più leggeri: basta un semplice trucco e saranno super digeribili

La principale causa della scarsa digeribilità dei peperoni è la pellicina esterna, lucida e resistente, che riveste l’ortaggio. Questa buccia è ricca di cellulosa e, una volta ingerita, può risultare indigesta per molte persone, provocando fastidi gastrointestinali.

Quindi, come avrai capito, per rendere i peperoni più leggeri bisogna trovare un modo semplice e veloce per eliminarla. Bisogna dunque semplicemente arrostirli e poi spellarli.

Dunque, lava e asciuga i peperoni. Puoi usare peperoni rossi, gialli o verdi, a seconda del gusto e della ricetta. Disponili interi su una teglia rivestita di carta forno e infornali a 200°C per circa 30-40 minuti, girandoli ogni tanto finché la pelle non sarà abbrustolita e piena di bolle. Una volta cotti, chiudili ancora caldi in un sacchetto di carta o in un contenitore ermetico per 10-15 minuti. Il vapore generato aiuterà a staccare la pellicina più facilmente. Quando sono tiepidi, spellali con le mani o con l’aiuto di un coltello. La pelle verrà via senza difficoltà. Elimina anche i semi e i filamenti bianchi interni, che possono anch’essi appesantire la digestione.

Altri trucchi della nonna per rendere più leggeri i peperoni? Emulsionali con un po’ di olio a crudo, evita cotture pesanti come la frittura e soprattutto condiscili con erbe come basilico, menta, finocchietto o cumino. Ti assicuro che ci vuole davvero poco.

Molti rinunciano ai peperoni pensando che siano troppo pesanti, ma con qualche accortezza – in particolare la rimozione della buccia – possono diventare un ingrediente davvero interessante per la tua cucina. Non servono rinunce, basta conoscere i giusti metodi di preparazione.