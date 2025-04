Come sembrare più belli in foto senza usare filtri: 4 trucchi che miglioreranno i tuoi selfie

Ti sembra che i selfie ti distorcano e ti facciano apparire più brutto di quanto tu sia? Probabilmente è perché non sai davvero come farli. A breve ti svelerò alcuni trucchi per dei selfie davvero perfetti.

In un’epoca dominata dai social, dove ogni momento può diventare uno scatto da condividere, sentirsi e apparire al meglio in foto è diventata quasi un’arte. Ma non serve per forza ricorrere a filtri, ritocchi e app di editing pesanti per valorizzare il proprio volto e non “odiare” ogni foto in cui appari!

Ci sono dei trucchi conosciuti e tramandati tra le modelle e i fotografi che possono esserti molto utili. Se li segui, ti assicuro che non solo le tue foto miglioreranno di qualità ma che tu apparirai addirittura più bello al loro interno. Sei pronto a scoprire come fare?

Non servono i filtri, ma solo applicare 4 trucchi che miglioreranno i tuoi selfie il più possibile

La luce è l’elemento più importante in una foto. Una luce sbagliata può creare ombre dure, far risaltare le occhiaie o appiattire il viso. Il consiglio numero uno? Mettiti sempre di fronte a una fonte luminosa naturale.

Io credo che la luce migliore sia quella del tramonto. Quanto meno, mi sembra risalti meglio i lineamenti del viso delle persone. Evita la luce dall’alto, che accentua i difetti, e quella dal basso. Per esperienza personale, posso dirti che questa piccola accortezza migliorerà già moltissimo le tue foto e ti farà apparire notevolmente più bello o, comunque, metterà in luce le parti migliori del tuo volto.

E a proposito di questo… ricordi la storia del “profilo migliore“? Ti assicuro che è vera, che dovresti trovare il tuo e puntare a renderlo maggiormente visibile in foto. Il modo migliore per farlo è inclinare leggermente il viso in quella direzione. In più, evita le pose frontali troppo rigide: un angolo di 30-45 gradi è perfetto per ottenere naturalezza e non sembrare una sorta di manichino.

Ricorda anche che sorriso forzato si vede subito. Invece di dire il classico “cheese”, pensa a qualcosa che ti fa sorridere davvero o rilassa i muscoli del viso prima dello scatto. Un’espressione naturale, anche solo un accenno di sorriso con gli occhi (smize, come direbbe Tyra Banks) può fare miracoli. Personalmente, sorrido molto raramente nelle foto, perché non mi viene proprio naturale.

Anche per questo, in realtà, tendo raramente a mettermi in posa e spesso chiedo alle mie amiche di cogliermi in scatti il più naturali possibile (e sì, faccio raramente anche i selfie).