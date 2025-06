Come trattare i capelli rinsecchiti dal cloro: 1 rimedio della nonna geniale li renderà meglio di prima

Sai come trattare i capelli rinsecchiti dal cloro? Grazie ad un rimedio della nonna potrai renderli luminosi e splendenti. Ti mostro di quale si tratta e come applicarlo. Ci vuole pochissimo!

Chi frequenta piscine regolarmente sa bene quanto il cloro possa danneggiare i capelli. Questa sostanza chimica, usata per disinfettare l’acqua, agisce in profondità sul fusto del capello, eliminando gli oli naturali e provocando secchezza, opacità, doppie punte e perfino scolorimento, soprattutto per chi ha capelli chiari o trattati.

Per me che ho i capelli decolorati, insomma, l’estate è un vero e proprio dramma. Specialmente quando vado a mare e in piscina, i miei capelli risultano spesso sfibrati o comunque perdono la loro naturale lucentezza. Come fare in queste situazioni? Scopriamolo.

Il rimedio della nonna che rende i capelli morbidi e bellissimi

Il cloro, sebbene utile per la salute pubblica, è un nemico giurato della bellezza dei capelli. Quando si nuota, i capelli assorbono l’acqua clorata, che altera il pH naturale della chioma e rompe la struttura proteica della cheratina. Il risultato? Capelli secchi, crespi e fragili, facili da spezzare.

Il rimedio che io consiglio e che ho applicato anche su me stessa è una maschera con olio di oliva e miele, uno dei trattamenti più efficaci in assoluto. Bastano due cucchiai di olio di oliva e uno di miele biologico, da mescolare. Si otterrà così, per l’appunto, un composto da applicare dopo aver tamponato i capelli, da lasciare in posa per una mezz’ora e poi da risciacquare con cura. Per capelli più brillanti, prova a dare un’ultima sciacquata, solo l’ultima, con dell’acqua fredda invece che con quella tiepida che usi solitamente. Vedrai che pian piano i tuoi capelli riprenderanno vita.

Si tratta di un vecchio rimedio delle nonne, retaggio di tempi in cui non esistevano tutti i prodotti di cui oggi possiamo godere sul mercato. A volte, uno sguardo al passato può essere molto utile e permettere di risparmiare tanti soldi e soprattutto tanto tempo. Quindi, non ti resta che provare anche tu questo rimedio della nonna per ottenere dei capelli lucentissimi come mai prima d’ora.

Ti assicuro che non è l’unico ma che, con un paio di ricerche, potrai trovare tanti incredibili rimedi capaci di rivoluzionare non solo la tua hair routine, ma la tua beauty routine per intero senza usare troppi soldi. Insomma, ci vuole davvero poco. Per proteggere ancora di più i tuoi capelli dal cloro, ti consiglio di applicare un olio protettivo prima di andare in piscina.