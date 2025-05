Come truccarsi in estate senza fondotinta e realizzare una base perfetta: il segreto delle make up artist

Con l’arrivo dell’estate, scommetto che non hai affatto voglia di sentire il fondotinta sulla tua faccia. Anzi, penso proprio il contrario. Vuoi certamente optare per un trucco semplice, leggero, ma non per questo privo di una base. Ecco perché ti svelo il trucco per realizzare una base perfetta senza usare il fondotinta.

Con l’arrivo dell’estate, la voglia di leggerezza si fa sentire anche nel make-up. Le alte temperature, il sudore e l’umidità rendono il fondotinta spesso scomodo e poco pratico. Ma rinunciare al fondotinta non significa rinunciare a una base impeccabile. Le make-up artist insegnano che, con la giusta preparazione e pochi prodotti mirati, è possibile ottenere un incarnato luminoso, uniforme e naturale anche senza il classico fondotinta.

Per inciso, ciò vale anche per chi ha qualche difettuccio da nascondere, come qualche ruga d’espressione o meno. Pertanto, segui quello che sto per dirti e ti svelerò i segreti per truccarti in estate senza fondotinta.

I segreti delle make-up artist per chi vuole truccarsi in estate senza fondotinta

Una pelle curata è il primo passo per un make-up che regge senza fondotinta. Le make-up artist sono unanimi: la bellezza della base parte dalla skincare. Per iniziare, è fondamentale detergere il viso con un prodotto delicato, mattina e sera. L’esfoliazione regolare, una o due volte a settimana, aiuta a rimuovere le cellule morte e ad affinare la grana della pelle, rendendola più liscia e luminosa. L’idratazione, poi, è essenziale: in estate è meglio preferire un gel leggero o una crema oil-free, che nutra senza appesantire.

Io inoltre applico sempre una protezione solare +50, anche quando sono in casa, almeno se mi trovo vicino ad una finestra dalla quale filtrano i raggi solari. Questo mi permette di avere sempre una pelle impeccabile.

Quando si salta il fondotinta, un buon primer diventa il miglior alleato. Ne esistono di due tipi principali: leviganti, che minimizzano pori e opacizzano, o illuminanti, che donano glow e freschezza. Scegli quello con cui ti trovi meglio e applicalo con cura, non ne potrai più fare a meno. Io scelgo sempre quello levigante, avendo una pelle soggetta alla formazione di rossori che, col make-up, cerco di camuffare.

Per fissare il tutto e dare un tocco uniforme, puoi usare una cipria in polvere trasparente (meglio se a base di riso o minerale) o, in alternativa, uno spray fissante illuminante. Seguendo questi semplici consigli, ti assicuro che otterrai una base perfetta anche senza fondotinta.