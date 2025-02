Como-Napoli probabili formazioni, azzurri ancora con il 3-5-2

Chi gioca in Como-Napoli, quali sono gli ultimi aggiornamenti riguardo alle probabili formazioni. Per Conte una nuova assenza ma due recuperati dai recenti infortuni.

Como-Napoli, probabili formazioni e tanto altro. Gli uomini allenati da Antonio Conte salgono in Lombardia con la ferma volontà di volere far loro i 3 punti. Il match Como-Napoli si giocherà all’indomani di Inter-Genoa, partita che potrebbe vedere finalmente i nerazzurri sopravanzare seppur in maniera provvisoria i campani. E dopo tre pareggi consecutivi e diverse occasioni sciupate per potere compiere un allungo più significativo in testa alla classifica, Como-Napoli è una partita obbligatoriamente da vincere per gli azzurri.

Ma la squadra di casa non ci sta a fare da sparring partner e presenza come credenziali il bello e meritato successo per 2-0 maturato in casa della Fiorentina domenica scorsa. Anche in quella circostanza, così come domenica 23 al Sinigaglia, si giocherà alle ore 12:30. E magari questo per il Como potrebbe essere un piccolo vantaggio da tenere in considerazione. I lariani sono in un ottimo momento di forma. Corrono tanto e bene, sanno palleggiare e sciorinano un calcio propositivo come il loro allenatore, Cesc Fabregas, esige.

Como-Napoli, altro giocatore ko per i partenopei

In realtà il Como ha perso tre partite delle ultime quattro, ma ha comunque destato quasi sempre una buona impressione. In particolar modo contro la Juventus, quando la sconfitta era maturata soltanto negli ultimissimi istanti per un calcio di rigore. La compagine locale è tredicesima in classifica, in una posizione di relativa tranquillità.

All’andata poi il Como mise in difficoltà il Napoli salvo poi perdere perché sovrastato dalla fisicità e dalla forza mentale dei partenopei. Che però, dalla Roma in poi, hanno deficitato in quanto a forma atletica. Il Napoli poi è stato anche molto sfortunato, avendo patito tanti infortuni in serie. Ora Conte ha perso per strada anche il terzo terzino sinistro, Pasquale Mazzocchi, per un guaio muscolare.

Ma almeno ha ritrovato la coppia Spinazzola-Olivera, con il primo favorito sul secondo per tornare subito in campo. Una settimana fa contro la Lazio i campani avevano giocato per forza di cose con il 3-5-2 anziché con il consueto 4-3-3 proprio per sopperire ai troppi infortuni. Conte dovrebbe riconfermare di nuovo questo schieramento ma potrà contare su maggiori individualità per Como-Napoli.

Le scelte di Fabregas e Conte

Le probabili formazioni danno subito in campo Politano, e dovrebbe giocare regolarmente anche Zambo Anguissa, che rischia la squalifica in vista del successivo match Napoli-Inter. Partita che varrà mezzo scudetto, se non qualcosa in più. In attacco agirà il tandem Lukaku-Raspadori, per il resto presenti i soliti noti. Out David Neres, oltre a Mazzocchi. Nel Como, Fabregas deve decidere tra 4-3-3 e 4-3-2-1, in mediana c’è il ballottaggio Caqueret-Fadera. Sicuri del posto il gioiello Nico Paz, Strefezza (in gol all’andata) e Diao.

COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Dossena, Valle; Da Cunha, Perrone, Caqueret; Strefezza, Nico Paz, Diao. All. Cesc Fabregas

Ballottaggi: Caqueret-Fadera-Cutrone 50-40-30%

Indisponibili: Sergi Roberto, Vojvoda, Van Der Brempt, Dele Alli, Azon, Gabrielloni

Diffidati: Moreno, Vojvoda

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku. All. Antonio Conte.

Ballottaggi: Spinazzola-Juan Jesus 60-40%, Anguissa-Billing 70-30%

Indisponibili: Mazzocchi, David Neres

Diffidati: Anguissa

La partita Como-Napoli sarà visibile su DAZN a partire dalle 11:30 con un ampio prepartita. Previste poi diverse coperture radio tra Rai Radio 1 e Radio CRC. Diretta disponibile anche in streaming dalla app DAZN per smartphone e tablet.