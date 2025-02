Con le linguine alle telline non faccio solo la rima, ma anche un primo da leccarsi i baffi(e pure semplice)

Facciamo per pranzo le linguine alle telline, molto saporite e di una semplicità inaudita: per preannunciare tutto il sapore fresco dell’estate!

Non la percepite anche voi quest’aria un po’ più calda e che ben presto ci farà entrare nel vero clima primaverile? Nonostante l’Italia sia al momento colpita per la maggior parte da pioggia, grandine e neve, ben presto ci prepareremo a vivere i periodi più belli di tutto l’anno, Natale escluso si intende. Ci svestiremo da cappotti e montoni per indossare t-shirt fresche, pantaloncini e sandali, per non parlare poi di tutte le specialità di mare che solo l’estate ci concede! Proprio per questo, oggi vogliamo condividervi una ricetta facile, veloce ma molto saporita.

Le facciamo insieme le linguine con le telline? Una ricetta tipica di tutto il territorio di Latina, semplice ma di grande impatto. Questi molluschi spesso vengono confusi con le vongole, ma hanno un sapore più dolce e meno sapido rispetto alle prime, anche se hanno un gusto ottimo. Vogliamo scoprire la ricetta sfiziosa?

Linguine con telline, la ricetta di Latina per innamorarsi a ogni forchettata

Preparare le linguine con le telline è molto semplice: ovviamente dovremo spurgarle, quindi dopo averle acquistate inseriamole in una ciotola con abbondante acqua salata e lasciamole in ammollo qualche ora. Ripetiamo successivamente l’operazione fin quando rilasceranno sul fondo del recipiente tutte le impurità. Saranno quindi pronte da essere usate nella nostra ricetta. E rimanendo in tema pesce, non perdetevi i nostri calamari in umido super saporiti!

Ingredienti per 4 persone

350 gr di linguine;

500 gr di telline;

10 pomodorini ciliegino;

1 spicchio d’aglio;

1 cucchiaio di concentrato di pomodoro;

Sale, pepe, origano q.b.

Olio EVO q.b.

Prezzemolo tritato fresco q.b.

Preparazione