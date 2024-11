Con meno di 10 euro ho fatto i regali di Natale per metà famiglia: l’idea furbissima

Fare i regali di Natale può essere una spesa non da poco: con meno di 10 ho provveduto a metà della famiglia.

Quando si avvicina il Natale sono gioie e dolori. La maggior parte di noi ama questo periodo dell’anno, sia per l’atmosfera sia per la possibilità di godersi qualche giorno di relax insieme alle persone più care. C’è, però, un rovescio della medaglia da considerare: le spese. Tra pranzi, cenoni e regali, lo stipendio potrebbe non bastare. Per questo ho pensato ad una soluzione furbissima che mi aiuterà a non spendere un capitale Con meno di 10 euro faccio i regali per metà famiglia!

Come ben sappiamo, scambiarsi i regali in questo giorno di festa è una tradizione, ma ciò non significa che dobbiamo per forza scegliere oggetti costosi o di grande effetto. Da sempre, è il pensiero che conta, il gesto. E, di sicuro, questa idea farà impazzire tutti.

Faccio i regali di Natale per metà famiglia con meno di 10 euro e conquisto tutti

Ciò che faremo sarà realizzare con le nostre mani qualcosa di così goloso e adatto al periodo che di sicuro nessuno resterà deluso. Anzi, i nostri cari apprezzeranno l’impegno, l’originalità e il tempo che avremo dedicato loro. Di che si tratta, dunque?

Di adorabili vasetti contenenti un preparato già pronto per realizzare una gustosissima cioccolata calda in pochi minuti. Ciò che ci servirà saranno pochi e semplici ingredienti. Consideriamo che avremo bisogno di cacao amaro, amido di mais, zucchero e, a scelta un po’ di aroma, come della vanillina.

Con una porzione standard da 50 grammi di cacao, 50 di zucchero e 50 di amido, otterremo un vasetto per due persone. Una confezione di cacao solitamente contiene 75 grammi di prodotto e costa intorno ai 2 euro. Un pacco di zucchero un kilo di prodotto e costa intorno ad 1,50 euro e 250 grammi e costa più o meno 1,20/1,50 euro.

A questo punto, con 3 confezioni di cacao (intorno ai 6 euro), 1 pacco di zucchero (1,50 euro) e 1 di amido (1,50 euro), realizzeremo 4 vasetti di preparato per cioccolato da due porzioni ciascuno o, in alternativa, 8 più piccoli dimezzando le dosi, da 1 porzione ciascuno.

Ciò che dovremo fare sarà andare ad unire gli ingredienti in una ciotola e poi, una volta mescolati tra loro, riversarli all’interno del vasetto in questione. Potremo poi decorare lo stesso con un nastrino o un’etichetta adesiva su cui scriveremo il nome del destinatario e le istruzioni per realizzare la cioccolata calda.

Sarà sufficiente riversare il composto in un pentolino e unire, poco alla volta, del latte caldo, regolandosi per la quantità in base alla consistenza da ottenere. Si mescolerà sul fuoco a fiamma bassa fino a quando non si sarà ottenuta la consistenza desiderata e la cioccolata calda sarà pronta da gustare.