Copriwater ingiallito, pulirlo era un’impresa: da quando ho scoperto questo metodo l’ho fatto tornare come nuovo

Scopriamo insieme un segreto incredibile per un risultato veloce e senza fatica. Il tuo copriwater sarà come nuovo, ecco come fare!

In casa ci sono sempre tantissime cose da fare e pulire, specialmente due stanze, ovvero il bagno e la cucina. Sono quelle che hanno bisogna di una particolare attenzione. Ma noi oggi ci vogliamo dedicare ad un particolare molto importante del bagno, ovvero il copriwater. Capita spesso che prenda quel colore che da sul giallo.

Scopriamo insieme come possiamo farlo tornare super pulito senza doverlo comprare nuovo o senza troppa fatica. Rimarrai senza parole dal risultato, provare per credere!

Addio fatica e benvenuto copriwater pulitissimo come appena comprato

La domanda principale che ci facciamo è come mai in bagno il nostro copriwater da bianco può virare sul giallo? Il motivo non è assolutamente l’utilizzo ma i prodotti che utilizziamo e che spesso possono essere troppo aggressivi. E’ di plastica e di conseguenza si rovina se non gli prestiamo le giuste attenzioni.

Ma come possiamo fare per farlo ritornare del suo colore originale? Noi oggi vi indichiamo ben tre metodi completamente naturali che funzionano sempre, quindi scegli in base a quello che preferisci o che hai in casa. Iniziamo subito con il primo. Ci occorrono tutti ingredienti che provengono dalla cucina, ovvero aceto, sale e limone.

Si hai letto bene. Mettiamo una pentola bella capiente sul fuoco e versiamo all’interno aceto e limone. Lasciamo andare per alcuni minuti. In questo momento possiamo aggiungere il sale fino. Adesso prendiamo una spugnetta leggermente abrasiva, non troppo, e passiamola sul nostro copriwater ingiallito.

Lasciamo in posa per una quarantina di minuti e poi sciacquiamo con un panno di cotone. Le macchie saranno andate via anche in profondità ed il nostro copriwater sarà tornato come nuovo! Passiamo al secondo metodo. In questo caso ci occorrono il bicarbonato di sodio ed il perborato di sodio. Uniamoli insieme ed aggiungiamo pochissima acqua.

Dovremmo avere una pasta cremosa. Distribuiamola sulla superficie ed attendiamo una ventina di minuti. Sciacquiamo con acqua per eliminare ogni residuo di crema. Se dovesse essere necessario possiamo fare anche una seconda applicazione. Ultimo metodo, ci occorre l’acqua ossigenata. Ma di quanti volumi?

Per agire sulla nostra tavoletta del water ci serve il perossido di idrogeno a 130 volumi. Una sostanza biodegradabile che ci può aiutare in varie pulizie della casa. Ma come la utilizziamo? Versiamola con delicatezza sul copriwater. Indossiamo sempre guanti, occhialini e mascherina perché ha un alto potere corrosivo.

Sciacquiamola poi con abbondante acqua ed un panno. Come hai potuto vedere sono tutti metodi super veloci ed economici che ti permettono di far tornare splendente la tua tavoletta del water. Quindi non ti resta che metterti all’opera!